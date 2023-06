Gobierno pedirá aclaración a la Suprema por dichos de Vivanco sobre las isapres

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo este lunes que el Gobierno pedirá en los próximos días la “aclaración” a la Corte Suprema respecto del fallo que obliga a las isapres a una devolución por cobros en exceso.



El secretario de Estado, en Radio Cooperativa, afirmó que las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco a La Tercera, sobre el pago de los cobros en exceso de las isapres solo a los demandantes, fueron “una simple entrevista”.



“Yo tomaría las declaraciones de la ministra Vivanco como una simple entrevista. Esta expresión, que pareciera ser un simple dicho, es la manera en la que los estudiantes de Derecho son educados en su primer año: los jueces hablan a través de sus sentencias”, dijo.



“La fuente del Derecho, en ese caso, es la sentencia judicial, no una entrevista, y por eso lo relevante es lo que responda la Corte” ante el recurso del Ejecutivo, manifestó el secretario de Estado, abogado de profesión y doctor en Derecho.



“Entiendo que, dada la importancia y la connotación pública que ha adquirido este tema, sobre todo después de las declaraciones de este fin de semana, el Ejecutivo la va a presentar estos días y yo supongo que la Corte la va resolver con prontitud, de modo que el Congreso tenga claridad de los límites en los cuales está su debate” del proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento para definir los mecanismos de pago, señaló.



El titular de Justicia agregó que “la entrevista de la ministra Vivanco motiva la necesidad de una aclaración por la magnitud que esto tiene, sobre todo por la incertidumbre que genera no sólo en la devolución de los excedentes, sino que en los dos otros puntos que -yo diría- son igual o más importantes: qué es lo que sucede con los menores de dos años y qué sucede con el ajuste de los contratos, ¿sólo para los que recurrieron o para todos los contratos? Esto último no es importante sólo para los afiliados; es importante también para las isapres”.



“Las declaraciones de la ministra Vivanco no sólo abren una interrogante sobre la devolución de los excedentes, sino que sobre estos dos aspectos en que, para la lectura de cualquier tercero imparcial, la resolución y la manera en que está redactada la sentencia era de alcance general para cada una de las isapres”, indicó.



En tal sentido, sostuvo que, “dada la manera en la que se expusieron las ideas en la entrevista, se hace más indispensable que nunca la aclaración y, por cierto, lo que corresponde en un sistema institucional es que uno se atenga a las resoluciones formales más que a las declaraciones de prensa”.