Gobierno promulgó Ley de Reparación de Víctimas de Femicidios y sus Familias

El Presidente Boric promulgó este viernes la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias.



La actividad contó con la presencia de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y parlamentarias que impulsaron el proyecto en el Congreso. Se realizó en la sede de la Junta de Vecinos 26 de Independencia, ubicada en el Parque Mirador Viejo, donde las autoridades se reunieron con organizaciones relacionadas a la medida.



La iniciativa crea una pensión para hijos e hijas menores de 18 años cuyas madres hayan sido víctima de femicidio o suicidio femicida, además de entregar protección laboral y acceso preferente a la ayuda social del Estado a mujeres que hayan sufrido femicidio frustrado o tentado y a sus familias.



El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) será la institución encargada de determinar la condición de víctimas para acceder a las prestaciones estatales, siguiendo un reglamento dictado por los ministerios de Hacienda y de la Mujer.



La legislación contempla que la calificación administrativa del delito de femicidio sea suficiente para otorgar la pensión, con el fin de no dejar a niños y niñas sin el beneficio por la demora de los procesos penales.



Asimismo, desde el Ejecutivo advirtieron que un un porcentaje importante de los casos el agresor comete suicidio, lo que evita que se inicie una causa penal.



El monto de la pensión será de $160.000 por hijo/hija, reajustado automáticamente cada 1 de febrero según variación positiva del IPC. El pago de la pensión le corresponderá al Instituto de Previsión Social (IPS) y se depositará a quien realice el cuidado del menor, hasta que cumpla la mayoría de edad.



Respecto a la protección laboral para las víctimas de femicidio frustrado, se entregará fuero hasta un año después del hecho, mientras que los familiares tendrán justificación legal para ausentarse a su trabajo en caso de ser requeridos para las investigaciones o procedimientos judiciales correspondientes.



Ingresada al Parlamento en 2021, la ley fue aprobada por 142 votos a favor, 0 en contra y solo 13 abstenciones.



“Es un paso más de la lucha en nuestro país que han liderado las mujeres contra un flagelo que no solamente acaba con las vidas de las víctimas, sino que impone a sus familias una condena económica muy difícil de sobrellevar”, destacó el Mandatario.



“No podemos permitir que en Chile -y en ninguna parte- se siga matando a mujeres por ser tales. Esa es una lucha inclaudicable que no vamos a retroceder”, agregó.



Mientras, la ministra Orellana acusó que “siempre se nos dice que las feministas estamos hablando de cosas en el aire, como medidas teóricas. Que vayan a preguntarles a las mamás de las víctimas de femicidios si esta pensión no es algo concreto”.



“Que vayan a preguntarles si esto no las va a ayudar a enfrentar los juicios. Esos son los cambios que estamos impulsando”, añadió.



La secretaria de Estado aseguró que los avances en equidad de género “son cosas que vamos a seguir haciendo y no dependen del ánimo o de las encuestas, dependen de una convicción profunda con la humanidad plena de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia”.