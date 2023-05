Gobierno se querelló por colocación de artefacto explosivo en Fundación Paz Ciudadana

El Ministerio del Interior presentó este lunes una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por la colocación de un artefacto explosivo en las rejas de la Fundación Paz Ciudadana, Providencia.

La acción judicial se presentó ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos.

“Como Gobierno condenamos todo tipo de acto que atente contra la vida e integridad de las personas y perseguiremos estos delitos asociados con el máximo rigor que la legislación permite“, indicó Interior en un comunicado, consignó Cooperativa.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había anunciado la presentación durante la mañana. Remarcó que se trató de una situación “bastante grave, (dado que) los antecedentes confirman que era efectivamente una bomba, por suerte no detonó, no hay heridos, no hay consecuencias graves; pero la situación podría haber sido distinta”.

“Necesitamos llegar a las últimas consecuencias para determinar quién estuvo detrás de la colocación de un artefacto de esa envergadura“, indicó.

El GOPE Carabineros logró resguardar el sitio del suceso y retirar el artefacto sin que ocurrieran daños ni lesionados.