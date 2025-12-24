Home Vanguardia "“gracias vida”: natalia lafourcade anuncia el nacimiento de su pr..."

“Gracias vida”: Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo

La cantante dio a conocer la especial noticia en sus redes sociales, donde compartió las primeras imágenes del menor. “Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso”, sostuvo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Gracias vida”: Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo

Una especial noticia compartió en sus redes sociales la cantante mexicana, Natalia Lafourcade, quien mediante una emotiva publicación, confirmó el nacimiento de su primer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Hasta la Raíz” escribió una reflexión y reveló las primeras imágenes del menor, que según trascendió, habría nacido hace algunas semanas.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!”, manifestó la artista. 

En la misma línea, señaló que “finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3”. 

“¡Viva la vida! Y felices fiestas”, concluyó Lafourcade en su publicación. 

La cantante había anunciado en julio pasado que se convertiría en madre, y optó por mantener algunos detalles del nacimiento en reserva, como el nombre de su hijo o la fecha en que dio a luz.  

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: cafeterías pet friendly...

Salir a tomar café ya no significa dejar a tu mascota en casa. Si estás buscando qué hacer en Santiago, estas cafeterías pet friendly ofrecen espacios donde puedes disfrutar de buena comida mientras compartes un momento especial junto a tu perro.

Leer mas
Nacional
Corfo descarta que acuerdo entre Codelco y SQM tenga v...

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, en conversación con Radio Cooperativa, afirmó que “el tema de la opacidad, por supuesto que no hay, porque todos los actos que nosotros hacemos como Corfo -que es una institución pública- están regidos por Contraloría. Por lo tanto, está encima de nosotros y hace un seguimiento muy acucioso, como ustedes se habrán dado cuenta, particularmente con los contratos”.

Leer mas
Nacional
Elizalde: Informe de Contraloría sobre entidades públi...

El ministro del Interior dijo que “hay que ver si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencias o recomendaciones que la propia Contraloría pueda realizar al respecto”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/