“Gracias vida”: Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo

Una especial noticia compartió en sus redes sociales la cantante mexicana, Natalia Lafourcade, quien mediante una emotiva publicación, confirmó el nacimiento de su primer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Hasta la Raíz” escribió una reflexión y reveló las primeras imágenes del menor, que según trascendió, habría nacido hace algunas semanas.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!”, manifestó la artista.

En la misma línea, señaló que “finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3”.

“¡Viva la vida! Y felices fiestas”, concluyó Lafourcade en su publicación.

La cantante había anunciado en julio pasado que se convertiría en madre, y optó por mantener algunos detalles del nacimiento en reserva, como el nombre de su hijo o la fecha en que dio a luz.