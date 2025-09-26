Hallan cuerpo de Martín Zúñiga, joven desaparecido por 10 días en Osorno

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo sin vida de Martín Zúñiga Zúñiga, joven de 25 años que estuvo desaparecido durante 10 días en Osorno.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el río Rahue, lo que puso término a intensas labores de búsqueda.

Diversos especialistas, entre ellos buzos trasladados desde Santiago, participaron en los trabajos para dar con el paradero de Zúñiga, quien se desempeñaba como buzo mariscador.

El cadáver fue ubicado en las cercanías del puente Chauracawin, precisó la PDI.

DESCARTADA LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS

La PDI realizó los primeros peritajes al cuerpo y descartó la participación de terceras personas en la muerte del joven.

Pese a lo anterior, las causas exactas del deceso aún se encuentran bajo investigación.

“Seguirán las investigaciones para saber la dinámica de su desaparición” y posterior fallecimiento, concluyó Yusthy.