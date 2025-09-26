Home Nacional "hallan cuerpo de martín zúñiga, joven desaparecido por 10 días en..."

Hallan cuerpo de Martín Zúñiga, joven desaparecido por 10 días en Osorno

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el río Rahue, lo que puso término a intensas labores de búsqueda.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo sin vida de Martín Zúñiga Zúñiga, joven de 25 años que estuvo desaparecido durante 10 días en Osorno.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el río Rahue, lo que puso término a intensas labores de búsqueda.

Diversos especialistas, entre ellos buzos trasladados desde Santiago, participaron en los trabajos para dar con el paradero de Zúñiga, quien se desempeñaba como buzo mariscador.

El cadáver fue ubicado en las cercanías del puente Chauracawin, precisó la PDI.

DESCARTADA LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS

La PDI realizó los primeros peritajes al cuerpo y descartó la participación de terceras personas en la muerte del joven.

Pese a lo anterior, las causas exactas del deceso aún se encuentran bajo investigación.

“Seguirán las investigaciones para saber la dinámica de su desaparición” y posterior fallecimiento, concluyó Yusthy.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

“Por ningún motivo”: Carla Jara reacciona a predicción...

La ex “Mekano” conversó con la panelista de “Hay que decirlo”, Paulina Nin, y se refirió a una comentada predicción que realizó Vanessa Daroch, en donde apuntaba a que Kaminski intentaría retomar su relación con Jara.

Leer mas
Triunfo

En España adelantan que Alexis nuevamente sería suplen...

Pese a las buenas actuaciones en sus primeros partidos con el cuadro andaluz, el delantero chileno seguiría sin arrancar en la oncena del equipo e iría a la banca en el duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano.

Leer mas
Internacional

Netanyahu promete llevar de vuelta a casa a rehenes y ...

“Gran parte del mundo no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí lo recordamos”, afirmó el primer ministro de Israel, que tras la salida de un amplio número de delegaciones y el aplauso de otras compareció en el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas con un código QR en la solapa de la chaqueta con enlaces para entender los motivos por los que lucha Israel y “por qué debe ganar”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/