Harboe dice que Gobierno “alteró la fecha de toma de muestras de encuestas de victimización”

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, se refirió a la nueva edición de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que se debiera publicar en los próximos días y criticó que existió un período de tiempo que no fue consultado lo que a su juicio alteraría las interpretaciones.



En conversación con Emol, Harboe sostuvo que “estoy hablando de delitos objetivos porque si nos vamos al miedo es aún más peligroso, porque la única encuesta que es comparable durante los últimos 20 años es la de Paz Ciudadana y esa encuesta nos dice, en octubre arrojó, que la sociedad chilena tenía más temor que en los últimos 23 años, es decir, el miedo más alto y eso es complejo, porque una cosa es que se informe que puede ser parte cuando hay una especie de información morbo, pero los delitos están ocurriendo, la gente se está sintiendo insegura”.



En esta línea, el exsubsecretario cuestionó que “si de números vamos a hablar, creo que es muy grave que la actual administración alteró la fecha de toma de muestras de encuestas de victimización, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años”.



“Esta es una encuesta que está desde 2003 y resulta que no tomaron medida entre septiembre y diciembre del año pasado, nadie sabe porqué y resulta que la tomaron después, entonces nos van a dar los resultados esta semana y probablemente no va a ser comparable con los años anteriores”, agregó.



En ese sentido, planteó que “el daño que se le hizo a la estadística criminal en Chile es muy alto y nadie responde, como que da lo mismo si en vez de tomar en septiembre tomamos mayo o enero y no es así, las cosas no funcionan así”.



“La autoridad tiene que entender que esto es un tema de Estado, no de Gobierno. Y una mala gestión que haga en materia de encuesta de victimización, va a afectar el Estado de Chile por los próximos 10-15 años”, manifestó.



De esta forma, apuntó a que “ahí es donde uno dice cuidado, y entonces qué va a pasar, nos anuncian que ahora nos van a dar los resultaos de la encesta de victimización, probablemente vengan “a la baja”, pero no son comparables, no van a tener el valor que tenían antes porque el momento de la toma de muestra lo cambiaron”.