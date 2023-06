Harold Mayne-Nicholls es el nuevo director ejecutivo de Santiago 2023

La organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 había sufrido un golpe, luego de que este viernes Gianna Cunazza presentara su renuncia al cargo de directora ejecutiva de la Corporación en medio de varios cuestionamientos generados por el bloqueo de dineros de parte del Instituto Nacional de Deportes (IND) a partir de montos asignados anteriormente que no han sido rendidos.



Pero el directorio del evento encontró rápidamente reemplazante, pues durante la tarde de esta jornada se informó que designó a Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y ex funcionario FIFA, a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Corporación.



“El Directorio de Santiago 2023 ha decidido esta tarde, por amplia mayoría, que la Dirección Ejecutiva de la Corporación será asumida por el periodista Harold Mayne-Nicholls”, sostuvo en el comunicado.



Además, en la misiva, resaltó el amplio recorrido que posee el periodista en materia deportiva: “Es un profesional con amplia experiencia, liderazgo y trayectoria en la gestión deportiva, trabajando más de 30 años en distintos clubes tales como Universidad Católica y Colo Colo y presidiendo la Federación de Fútbol de Chile entre los años 2007 y 2011”.



“La Corporación Santiago 2023 y su directorio felicitan a quien hoy asume el desafío de liderar la organización del evento multideportivo más grande desarrollado por nuestro país, fortaleciendo así su compromiso con la excelencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023”, finalizó en el documento.



Gianna Cunazza estuvo cuestionada por el bloqueo de recursos que el Instituto Nacional de Deportes (IND) aplicó a la Corporación Santiago 2023 por no rendir en tiempo y forma casi 50 mil millones de pesos y que a casi dos meses todavía no se soluciona. La renunciada directora ejecutiva intentó justificar el retraso basándose en problemas técnicos.