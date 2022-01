Hernán Calderón cuenta su experiencia luego de estar 73 días internado por Covid-19

Hernán Calderón pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida. El abogado estuvo dos meses y medio internado en la Clínica Alemana por serias complicaciones del Covid-19, y este lunes fue dado de alta ante su propia incredulidad. “Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98 por ciento en contra”, señaló el abogado para LUN, recalcando lo “inesperado” de haber superado la enfermedad.

La expareja de Raquel Argandoña, en sus 73 días internado fue sometido a diferentes tratamientos y sufrió varias complicaciones. Padeció una neumonía y un virus intrahospitalario, lo cual llevó a que le aplicaran una traqueotomía, que lo conectaran a un ventilador mecánico por cinco días y que lo indujeran a un coma.

En su conversación con el mismo medio, manifestó que al momento de ser intubado perdió el conocimiento, y que al verse tan complicado en un momento, pensó que “hasta aquí nomás llegué… Pero también le daba vueltas a cómo me vino esto tan fuerte si tenía las tres dosis”.

Asimismo, destacó el rol de su hija, quien en sus redes sociales compartía los momentos que pasaba con Calderón, y que se encargó de anunciar su alta este martes. “Miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo”, dijo el abogado.

Historia de Instagram de Kel Calderón anunciado el alta de su padre

“Uno se levanta y tienen que ayudarte. A nivel cognitivo se me olvidan algunas cosas y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron, si no me las cuentan, ni me entero”, enfatizó Calderón, que ha sufrido las secuelas de la gravedad del coronavirus.

A modo de reflexión, cuenta que su experiencia con la enfermedad “hace que uno se replantee varias cosas en la vida. La velocidad, los afectos, así como también lo trabajólico… Creo que, paulatinamente, me voy a ir retirando a disfrutar la vida. No queda más”.

Por su parte, Calderón deberá seguir con su recuperación realizando varias terapias, que implican kinesioterapia y una dieta especial para recuperar su masa muscular, luego de bajar 14 kilos en su hospitalización.