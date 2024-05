Hombre saltó desde un barco contra una orca en Nueva Zelanda: Fue multado por las autoridades

Un polémico video compartido en redes sociales ha dado bastante que hablar en Nueva Zelanda, luego de que un hombre intentara, en un “estúpido actuar, tocar a una orca saltando sobre ella desde un barco“, indicó el Departamento de Conservación Neozelandés.

En el registro, el sujeto reconocido como un neozelandés de 50 años, se lanza al agua cuando la orca nadaba junto a su cría cerca de la embarcación en la ciudad de Auckland. “La toqué (…) ¿Lo grabaste?”, expresó a sus acompañantes, para luego volver a acercarse a ella nadando.

Frente al imprudente actuar del involucrado, el investigador jefe del Departamento de Conservación, Hayden Loper, señaló mediante un comunicado que se trataba de “un comportamiento estúpido y demuestra un sorprendente desprecio por el bienestar de la orca. Es extremadamente irresponsable (…) Las orcas son animales poderosos, y esto podría haber terminado mal, ya sea con la orca herida o con el hombre atacado por el animal”.

Por ello, el documento precisó que el culpable deberá pagar la suma de 600 dólares neozelandeses (cerca de $329 mil pesos) por violar la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

“Las orcas están clasificadas como ballenas según la legislación de conservación y es ilegal nadar con ballenas o molestar o acosar a cualquier mamífero marino”, subrayó Loper.

This is in New Zealand..



How Embarrasing to the World this Clown is..



Diving onto a Killer Whales (Orca) Calf..



This may describe how Debased and Dysfunctional many Kiwis have become.



DOC only fined him $600..



Fortunate Daddy Orca had more Brains..He could have been Dinner. pic.twitter.com/kgAbhnYK8s