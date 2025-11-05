Imputado por el triple homicidio de La Reina quedó en prisión preventiva

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el homicidio calificado de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, ocurrido el pasado 18 de octubre en un domicilio de avenida La Cañada, comuna de La Reina.



Según detalló la Fiscalía Metropolitana Oriente, Ugalde fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado, todos en calidad de consumado, con agravantes de alevosía y premeditación. La acusación se sustenta en diligencias que apuntan a un supuesto plan para atentar contra su familia.



“Las razones son parte de la formalización”, indicó el Ministerio Público, agregando que tanto la Fiscalía como la PDI vinculan el crimen a “conflictos familiares y disputas por una millonaria herencia”.



En la audiencia, la magistrada Carolina Araya Hernández ordenó el ingreso en prisión de Ugalde Parraguez, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de 180 días.



Según expuso la Fiscalía, en días y horas previas al 18 de octubre de 2025, el imputado Jorge Ugalde Parraguez -cuñado y tío de las víctimas- planificó darles muerte, para lo cual adquirió sustancias de sumisión, un arma blanca, una máscara y de un arma de juguete con apariencia de realidad.

Suministró a sus sobrinos una sustancia de sumisión

El 18 de octubre, al interior del domicilio ubicado en calle La Cañada, comuna de La Reina, suministró a sus sobrinos de 17 años de edad una sustancia de sumisión (zoplicona), disminuyendo así su capacidad de defensa y reacción.



Luego, agredió a Eduardo Cruz-Coke, padre de los jóvenes, con un arma cortopunzante, causándole múltiples cortes en la región cervical derecha e izquierda, que le causaron la muerte por un shock hipovolémico.



A continuación, el imputado procedió a asfixiar a sus sobrinos con un elemento mecánico, causándoles la muerte por un edema pulmonar en estudio, con presencia de sinología asfíctica marcada y ausencia de riña, sujeción y defensa.

Trinidad Cruz –Coke en calidad de imputada



La Fiscalía Oriente también informó que Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y pareja de Jorge Ugalde, se encuentra en calidad de imputada. Aunque no se ha precisado su grado de participación, su vínculo con el acusado es parte de la investigación en curso.



Cabe recordar que, en un inicio, el caso fue abordado como un doble parricidio seguido de suicidio. Sin embargo, el desarrollo de las pericias permitió establecer la participación directa de Ugalde en el triple homicidio.



Finalmente, se aclaró que el carácter de imputado implica que una persona está siendo investigada, pero no necesariamente se encuentra detenida.



Debido al parentesco de Jorge Ugalde Parraguez con las víctimas es que se está investigando como un homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.

Reportajes T13 tuvo acceso a los movimientos que realizó Ugalde

Reportajes T13 tuvo acceso a los movimientos que realizó Ugalde antes y minutos después que se cometió el crimen. El acusado vivía con las víctimas en el mismo terreno y en su coartada aseguró que en aquel momento estaba paseando a su perro.

De acuerdo con la investigación, las cámaras de seguridad y los peritajes que permitieron reconstruir parte de las acciones de Ugalde durante ese día, hacen presumir a la Fiscalía que el acusado actuó con premeditación.

Durante la mañana del 18 de octubre, Ugalde se dirigió hasta un mall chino ubicado en la comuna de Padre Hurtado, donde adquirió una máscara de gorila. La fiscalía confirmó que ésta fue encontrada posteriormente en su dormitorio con rastros de sangre humana, según los resultados de los peritajes.

Minutos más tarde, el imputado acudió a otro mall chino, ubicado a aproximadamente un kilómetro y medio del primero. En ese lugar compró una pistola de juguete, objeto que fue hallado a corta distancia del cuerpo de Eduardo Cruz-Coke.

Cerca de las 17:30 horas, las cámaras registraron a Ugalde saliendo de su domicilio en La Reina con su perro y una bolsa. Posteriormente, se le vio caminando hacia el canal San Carlos, donde fue captado arrojando un bulto.