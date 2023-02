Incendios forestales en la zona centro-sur: Hay 39 en combate y 107 casas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizaron la mañana de este viernes un nuevo balance de los incendios forestales que afectan principalmente a la zona centro-sur del país y que mantiene a la Región del Ñuble bajo Estado de Excepción de Catástrofe.

Hay 16 comunas en Alerta Roja. De acuerdo a lo informado, hay 178 incendios forestales: 39 están activos y 139 controlados. Se contabilizaron 8 mil hectáreas afectadas.

Senapred detalló que “hasta el momento” se reportan 107 viviendas con algún tipo de daño producto de los incendios forestales. Una persona está con quemaduras y ocho bomberos con lesiones leves

El Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región del Ñuble producto de los incendios forestales.

La información fue entregada durante la madrugada de este viernes por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien encabezó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres que se realizó en la sede de Senapred para analizar la situación.



“Tenemos una región con Alerta Roja, que es la Región de Ñuble; tenemos una región con Alerta Amarilla, que es la Región de La Araucanía, y tenemos una región que no tiene una alerta regional, pero tiene varios incendios con Alerta Roja, que es la de Biobío. En virtud de eso es que se ha desarrollado esta reunión, se ha evaluado la situación en los distintos territorios y se han tomado decisiones”, informó la secretaria de Estado.



Indicó que “tuvimos un contacto con el Presidente de la República para informarle de esta situación y él ha pedido algunas decisiones adicionales, la más relevante es que se declare un Estado de Catástrofe en la Región del Ñuble y que para instalar este estado de catástrofe viaje, al igual que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve”.



A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario manifestó que “tras reunión con ministra Carolina Tohá para evaluar situación de incendios forestales en la zona centro sur del país, he decidido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región de Ñuble. Juntos, enfrentamos la emergencia con la mayor fuerza posible”.

69 CASAS QUEMADAS



La ministra Tohá señaló que hasta ahora hay información de una persona con quemaduras y que 69 viviendas han resultados quemadas por el fuego en Ñuble. Agregó que “todavía no tenemos un diagnóstico de la gravedad de este alcance. En Biobío también tenemos viviendas de campamentos que han sido alcanzadas, pero el nivel de gravedad que puede llegar a tomar esto en las próximas horas puede ser aún mucho más preocupante y más serio”.



“Todavía no hemos llegado a una situación tan crítica como es esperable en situaciones adversas como estas”, subrayó la titular del Interior.



La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a la persona lesionada diciendo que “se trata de una persona de sexo masculino, entre 50 y 60 años, que fue notificado como gran quemado. Está en el hospital de Bulnes, fue evaluado para ser trasladado a Chillán, pero se constató que no tiene quemaduras en las vías respiratorias por lo que se quedó en Bulnes. A pesar de las quemaduras, está en buen estado”.



Tohá añadió que “la presencia de los ministros va a estar reforzada por la decisión de solicitarle a Conaf que tome contacto inmediatamente para anticipar la posibilidad de contratos internacionales adicionales para los equipos aéreos que combaten en los incendios, esto ante el riesgo de que se generen nuevos incendios. En la actualidad, con los equipos que tenemos estamos respondiendo apropiadamente, pero como hay condiciones que pueden hacer que en las próximas horas esta situación se expanda, como precaución se está explorando esta posibilidad”.



“Esta situación que estamos teniendo hoy día tiene condiciones meteorológicas que no van a mejorar en las próximas horas y días, por lo que se requiere una profundización de las precauciones que se toman”, planteó la secretaria de Estado.



La autoridad también comunicó que hay albergues habilitados en las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía.