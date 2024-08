Íñigo presentó su renuncia a “Gran Hermano” por singular motivo: “Yo venía a involucrarme sentimentalmente…”

Un inesperado momento se registró en el reciente capítulo de “Gran Hermano”, después de que uno de los participantes del programa, Íñigo López, presentara su renuncia al reality de Chilevisión por un singular motivo.

Concretamente, el joven de 23 años se dirigió al confesionario y reveló sus intenciones de abandonar el encierro, ya que uno de sus objetivos al ingresar al concurso era encontrar el amor, algo que no ha logrado, y a la vez, afirmó que estaba cansado de discutir con sus compañeros.

“(Estoy) Mal, no aguanto más aquí simplemente y con la dinámica que hay, con las personas que hay, como yo me puedo desenvolver, según el ambiente que hay, no aguanto más”, manifestó de entrada.

Asimismo, añadió que “quiero ver al Everton, quiero ir al estadio, quiero salir con mis amigos, ya no aguanto más estar aquí”.

“No tengo ganas de hacer ni una hu…. Ya no tengo ganas ni de pelear. Por ejemplo, no sé, no hay una mujer que pueda hacer algo… Más que estar con alguien, es sentirme deseado por alguien, por último que me miren. Que cuando me pongo bonito, que alguien me diga que me veo fachero”, expresó.

“Yo venía aquí a involucrarme sentimentalmente, yo venía a eso. Yo no venía a pelear, a que me caiga la gente mal. Yo venía a hacer feliz a alguien y a hacer reír. Lo dije en mi presentación, conmigo las risas no van a faltar. No vine a pelear con la Michelle”, insistió.

Además, reconoció que “estoy saturado, si no fuera por la Linda, yo creo que ya hubiera saltado la reja, porque aquí hay personas que me tienen tostado. Ya no va a ser una pelea nomás y quizás qué voy a hacer”.

Por su parte, “Gran Hermano” le dijo que reflexionara sobre su eventual renuncia y le dio 24 horas para tomar una decisión.