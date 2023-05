Interpelación: Ministra Tohá admite que “hay acciones de carácter terrorista” en La Araucanía

A las 15:08 de este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, ingresó a la Sala de la Cámara de Diputados para ser interpelada por el diputado Andrés Longton (RN).

El interrogatorio tratará temas como delitos violentos, crisis migratoria en la zona norte y el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

El tema migratorio fue el que dio inicio a las preguntas. “El problema migratorio que tenemos en nuestro país, que está absolutamente desbordado, no tiene que ver con un problema de notificación (…) tiene que ver con una falta de convicción de este Gobierno, que incluso antes de llegar promovió la migración ilegal de manera descriteriada”, comenzó señalando Longton.

“¿Ministra, para usted existe el derecho a la migración?, ¿puede entrar cualquier extranjero a territorio chileno y regularizarse una vez adentro?, ¿qué sanción debe haber para quien ingrese ilegalmente a Chile y no tiene antecedentes penales?”, preguntó el diputado.

Tohá respondió que “sería largo de ver las actitudes y declaraciones que tuvieron en el pasado personeros políticos. En esa época era Presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, que llamó a que vinieran a Chile con las puertas abiertas”.

REFORMA A LAS POLICÍAS

El diputado también abordó la relación que ha tenido el Gobierno con Carabineros, y cuestionó el llamado de atención al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como una “quitada de piso”.

La criticó también por hablar de la Ley Naín-Retamal como “gatillo fácil” y de apoyar un programa que buscaba “eliminar a Carabineros”.



Tohá remarcó que “tenemos tantas urgencias en seguridad, que la discusión semántica de cómo le llamábamos a la reforma a las policías, creo que no sea de interés. Es una decisión transversal de que las policías requerían una reforma (…) en ese proyecto en ninguna parte se eliminaba a Carabineros”.



Detalló que “en los temas sustantivos, las policías han tenido en el actual Gobierno, apoyos, equipos de seguridad, tecnología, respaldo cada vez que ha habido funcionarios asesinados, impulsos de querellas (…) presencia de las máximas autoridades de gobierno en cada caso. Porque en esto no hay cálculo, hay convicción. No hay ninguna duda respaldo a Carabineros y parte de ese respaldo es tener claro que una policía respaldada no es una policía deliberante que le dice a la fuerza política lo que debe hacer”, consignó Emol.

Además, llamó a “dejar de hacer uso político de las policías”.



Longton cuestionó el avance del Plan del Crimen Organizado, y le consultó si los recursos que se comprometieron se van a ejecutar “como corresponde”, pues según datos que habría extraído de la Dipres, no se evidencia ningún gasto.



La ministra precisó que “la ejecución de los recursos tiene muchas etapas”, e indicó que todos los recursos “están en distintas fases de adelanto, ninguno está estancado; lo que sí podríamos estar de acuerdo es que ojalá el Estado funcionara más rápido, pero eso no es que no se estén ejecutando las platas”.



El parlamentario también le preguntó si van a reconocer “que hay terrorismo” en la zona y si van a implementar el plan “anti-terrorismo”.

Tohá recordó que el Gobierno buscó un acuerdo con todos los sectores políticos y “lamentablemente la oposición no la suscribió, pero nosotros mantenemos ese compromiso y lo vamos a cumplir, de modificar la ley antiterrorista”



La titular del Interior indicó que “porque cada vez que se invoca, impide avanzar en los procesos legislativos. Es una legislación que está mal formulada, porque obliga a demostrar el ánimo del que cometió el delito; normalmente se fracasa en eso y delitos gravísimos quedan impunes. De hecho, en los últimos 15 años se han conseguido solo tres condenas por esta ley”.



“El Presidente Boric ya ha dicho que en la Macrozona Sur hay acciones que tienen carácter terrorista, y por eso el compromiso de modificar la ley. Y en el intertanto, con la legislación vigente, hemos perseguido esos delitos con mucha fuerza”, dijo la ministra.

Como el parlamentario insistió reconoció que tanto el Presidente -y ella, en su calidad de ministra- reconocen que “hay acciones de carácter terrorista” en la región, consignó Emol.



LLAMADO DE ATENCIÓN

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, llamó al orden al diputado Longton luego que mostrara tuits antiguos que habrían realizado ministros respecto a Carabineros.

Durante la interpelación Tohá, que se está llevando a cabo durante este martes, Longton expuso una serie de declaraciones que el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, habrían publicado vía Twitter criticando a la institución.

Las declaraciones que mostró Longton durante esta instancia decían “Pacos asesinos” e “institución criminal”.

“Mire cómo se refería el ministro de Economía a nuestros Carabineros. Mire cómo se refería la ministra de la Mujer: ‘Institución criminal’, ministra”, señaló el interpelador.

En esta línea, el legislador manifestó que “probablemente cuando dejen de ser Gobierno o caigan en las encuestas van a volver a decir lo que realmente sientan y van a seguir socavando la institución de Carabineros”.

Tras este hecho, Mirosevic interrumpió al parlamentario y sostuvo que “me veo en la obligación de hacerle ver que esta es una interpelación respecto del ejercicio del cargo de la señora ministra. No de otros ministros ni tampoco respecto del pasado, sino que del ejercicio de sus funciones como ministra. Está en la Constitución”.