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Irán ejecutó en público a luchador de 19 años por protestar contra el régimen: fue culpado de asesinato

Según informó la agencia Mizan, los condenados fueron ejecutados en la ciudad de Qom tras ser hallados culpables. En ese contexto, el organismo indicó que “los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”.

Eduardo Córdova
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Irán ejecutó en público a luchador de 19 años por protestar contra el régimen: fue culpado de asesinato

Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las primeras tres ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero. Entre los ejecutados se encuentra el luchador juvenil Saleh Mohammadi, acusado de haber participado en el asesinato de dos agentes de seguridad.

Según informó la agencia Mizan, los condenados fueron ejecutados en la ciudad de Qom tras ser hallados culpables. En ese contexto, el organismo indicó que “los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”.

Mohammadi había destacado como deportista, tras obtener una medalla de bronce en 2024 en la Copa Internacional Saytiyev en Krasnoyarsk, Rusia. No obstante, fue sentenciado a muerte junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi por el delito de moharebeh, que significa enemistad contra Dios.

Este concepto legal es utilizado en Irán para sancionar delitos vinculados a la seguridad pública, el islam o el espionaje. En esa línea, las autoridades lo aplicaron en este caso por la gravedad de los hechos imputados.

De acuerdo con Mizan, las ejecuciones se concretaron tras la confirmación de las sentencias por parte del Tribunal Supremo. Además, el organismo aseguró que “se completaron los procedimientos legales, en presencia de abogados defensores”.

Según las autoridades, los hechos se remontan al 8 de enero, cuando los acusados habrían atacado con armas blancas a dos agentes de seguridad en Qom. A raíz de este hecho, ambos funcionarios murieron producto de las heridas.

Posteriormente, los tres implicados fueron detenidos en operativos de seguridad e inteligencia. Asimismo, se indicó que confesaron los hechos durante el proceso judicial y reconstruyeron el crimen en detalle.

Contexto de las protestas y represión

Las protestas antigubernamentales de enero exigían el fin de la República Islámica y fueron duramente reprimidas. Según el balance oficial, la represión dejó 3.117 personas fallecidas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos entregan cifras más elevadas sobre las víctimas. En particular, la agrupación opositora HRANA sostiene que los muertos superarían los 7.000 y que aún se investigan otros 11.000 casos.

Además, estas entidades estiman que alrededor de 53.000 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones. La magnitud de estos números ha generado preocupación internacional.

Source Texto: La Nación / Foto: Efe
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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