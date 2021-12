Jackson advierte que en el futuro gobierno “no bastará solo con Apruebo Dignidad”

Continúa la reunión entre el Presidente electo Gabriel Boric y las cúpulas de su coalición, Apruebo Dignidad, para evaluar los primeros lineamientos frente a su llegada a La Moneda en el 11 de marzo de 2022.



Una de las principales incógnitas tiene relación con la inclusión de partidos fuera del conglomerado, como el Partido Socialista o la Democracia Cristiana, en la conformación del primer gabinete.



Al respecto, el diputado de Revolución Democrática y coordinador de Boric, Giorgio Jackson, señaló que “no basta tan solo con Apruebo Dignidad para cumplir con los desafíos nos hemos propuesto”, remarcando que sostendrán conversaciones con otras colectividades y con miembros de la sociedad civil.



El parlamentario aseguró que los movimientos políticos del pacto “manifestaron su plena disposición a colaborar, dando absoluta libertad al Presidente electo Gabriel Boric para poder tomar las decisiones que tenga que tomar durante este proceso”.



“También definimos ciertos canales de comunicación y periodicidad para tener un contacto fluido. Y también analizamos el contexto político, cuales son los principales desafíos de coordinación, no solo dentro de nuestra coalición, sino que fuera de la coalición, de forma que las propuestas de nuestro programa puedan llegar a materializarse”, remarcó.



Asimismo, afirmó que los partidos de Apruebo Dignidad “unánimemente fueron claros en otorgar plena libertad para que el presidente electo pueda tomar las decisiones que involucren el nombramiento de un equipo, un gabinete, que cumpla con los criterios que Gabriel ha dicho que quiere que tenga, paritario, altas competencias, diversidad en términos de regiones, transversalmente apoyado”.



Consultado sobre los primeros ministros, Jackson aclaró que “fue una primera reunión. No estamos con nombres sobre la mesa, tratamos de definir una metodología para que podamos tener en consideración todas las mejores personas que puedan existir en la sociedad civil, sean o no militantes”.



“Lo importante es que puedan desarrollar su labor en un gabinete, puedan hacer bien la pega. Y eso requiere mucha experiencia política por parte de quienes han recorrido una vida de militancia, pero también gente de la sociedad civil”, remarcó.



De esta forma, llamó a “que los partidos empiecen a conversar, lo hacen todo el tiempo, lo hemos hecho en estos cuatro años. Lo importante es fortalecer la institucionalidad que existe en los partidos, que está muy de capa caída. Si logramos articulación, dada la gran atomización que existe en el Congreso, es importante que se de lo más agrupada posible”.



Ante la división en el Congreso, el legislador acentuó que “las discusiones que se tengan ahí para conformar las mesas de gobernanza, tanto en la Cámara como en el Senado, corren por carriles paralelos. Pero es de nuestro interés estar al tanto de esas conversaciones para saber de qué forma se puede facilitar el avance de las ideas de gobierno”



Finalmente, sobre la propuesta de levantar las querellas por Ley de Seguridad del Estado una vez lleguen al Gobierno, el congresista recalcó que “hay un acuerdo transversal, no tenemos ninguna diferencia con Gabriel”.