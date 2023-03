Jackson: “No sorprende que busquen enlodar la imagen y un proyecto político”

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, respondió a las críticas de nepotismo surgidas tras la contratación en el Ministerio de Obras Públicas de su cuñado, el periodista Vicente Gutiérrez, quien renunció al cargo en medio de los cuestionamientos.



El hermano de la pareja de Jackson -Camila Gutiérrez- había sido contratado en enero como asesor comunicacional del Plan Buen Vivir, agenda del Ejecutivo de diálogos y reconocimiento con los pueblos indígenas que apunta especialmente al conflicto en la Macrozona Sur.



Gutiérrez recibía un monto bruto de $2.183.908 por su labor en el plan radicado en la Dirección General de Obras Públicas. Sin embargo, terminó dejando el puesto ante las acusaciones de nepotismo por parte de la oposición.



Jackson dijo este viernes que por su rol “no me corresponde el estar aclarando o comentando contrataciones, en este caso, de otra institución como es el Ministerio de Obras Públicas, pero se entiende la legítima duda que puedan tener las personas”.



“Ante eso, quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente, quien fue contratado por el Ministerio de OOPP en su calidad de periodista”, agregó.



Luego acusó que “no me extraña y no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político, muchas veces desde la oposición, que busquen encontrar algún tipo de conexión o de relación para enlodar tanto la imagen personal como también un proyecto político. Pero repito e insisto, no he tenido ningún tipo de intervención ni injerencia en la contratación de Vicente”.



Además, el ministro afirmó que “cuando me tocó estar en la Segpres, generamos un instructivo a este respecto que fortalecía temas que no estaban en la exigencia de la ley y, por lo tanto, fuimos más allá de la ley”.



“No he tenido absolutamente ninguna injerencia en la contratación de Vicente en otro ministerio, para funciones en las cuales él tiene su título profesional y su experiencia. Por lo tanto, le corresponderá a las instituciones o a las personas que acusaron esa contratación dar mayores detalles”, reiteró.



También aseveró que “no tengo ningún detalle respecto a esa contratación y corresponde que personas o instituciones que cursaron esa contratación puedan dar una respuesta más detallada. Yo hoy estoy en mi rol institucional y no quisiera confundir los planos, porque acá hay afectación que el propio Vicente expuso a través de sus redes sociales”.



“Quienes quieran confundir planos y tratar de enlodar tanto la imagen nuestra como también la del Gobierno, la verdad es que no me sorprende que lo estén utilizando”, setenció.