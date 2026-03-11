Home Nacional "jiles acusa “mayoría muy frágil” y apunta contra ministro alvarad..."

Jiles acusa “mayoría muy frágil” y apunta contra ministro Alvarado tras perder la presidencia de la Cámara

La diputada del PDG habló luego del triunfo de Jorge Alessandri en la presidencia de la Cámara, y lanzó un dardo al nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado. “Pasó 48 horas y la noche en vela, haciendo lo que él sabe, que es básicamente pinponear votos, y logró efectivamente conseguir dos pepitas que se pasaron de un acuerdo al otro”, sostuvo.

Leonardo Medina
La diputada Pamela Jiles (PDG) se pronunció este miércoles tras el triunfo de Jorge Alessandri (UDI) en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, y apuntó contra el nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Consignar que el Partido de la Gente había logrado un pacto con la Democracia Cristiana y el oficialismo para que Jiles liderara la testera.

No obstante, Alessandri terminó imponiéndose con 78 votos contra los 75 de la periodista, y presidirá la Cámara Baja con Ximena Ossandón y Felipe Camaño como vicepresidentes.

El mensaje de Jiles

Según consignó 24 Horas, Jiles habló luego de la votación, y señaló que la decisión estuvo “dentro del rango republicano”. 

Asimismo, indicó que a pesar de las diferencias, considera a Alessandri “una persona que está perfectamente capacitada” para asumir el cargo.

Posteriormente, lanzó un dardo al ministro Alvarado, asegurando que fue el responsable de que dos votos clave fuera dirigidos a Alessandri

“Tengo cierta información respecto a que el ministro Alvarado (Interior) pasó 48 horas y la noche en vela, haciendo lo que él sabe, que es básicamente pinponear votos, y logró efectivamente conseguir dos pepitas que se pasaron de un acuerdo al otro”, sostuvo.

Finalmente, expresó que “planteo que hay una mayoría muy frágil que sembró la duda respecto a cuál será la gobernabilidad que podrá darle a la Cámara”.

Jorge Alessandri (UDI) es elegido presidente de la Cámara de Diputados
Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

Leonardo Medina
7
