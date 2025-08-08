John Travolta se encuentra de visita en Chile: Fue captado en dos restaurantes

El famoso actor estadounidense, John Travolta, sorprendió en las últimas horas, luego de revelarse que se encuentra nuevamente de visita en nuestro país.

La estrella de Hollywood, quien en el año pasado estuvo en Rapa Nui, fue captado en dos restaurantes.

Por un lado, Travolta fue visto en el local Peluquería Francesa, ubicado en Barrio Yungay, en la comuna de Santiago.

Además, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió una fotografía del actor de “Grease”, mientras comía solo en un restaurante en Las Condes

“Fallamos como país… No puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes”, señaló Gutiérrez en sus redes sociales.

A la vez, la comunicadora dio a conocer el menú que habría pedido el intérprete: pollo a la naranja, arroz pda, sopa wantan y springs roll teriyaki; lo cual habría acompañado con agua para beber.

En tanto, y en una conversación con Pamela Díaz para el programa “Sin Editar”, el actor nacional, Jorge López, confesó que se encontró con Travolta en un hotel.

“Ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré… Es una referencia en mi vida como actor, o sea ‘Grease’. ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face”, comentó López.