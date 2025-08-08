Home Vanguardia "john travolta se encuentra de visita en chile: fue captado en dos..."

John Travolta se encuentra de visita en Chile: Fue captado en dos restaurantes

El actor de “Grease”, que el año pasado estuvo en Rapa Nui, nuevamente se encuentra en nuestro país, e incluso fue visto en el local Peluquería Francesa y en un restaurante en Las Condes. Además, el actor nacional, Jorge López, reveló que se encontró con Travolta en un hotel.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El famoso actor estadounidense, John Travolta, sorprendió en las últimas horas, luego de revelarse que se encuentra nuevamente de visita en nuestro país. 

La estrella de Hollywood, quien en el año pasado estuvo en Rapa Nui, fue captado en dos restaurantes. 

Por un lado, Travolta fue visto en el local Peluquería Francesa, ubicado en Barrio Yungay, en la comuna de Santiago.

Además, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió una fotografía del actor de “Grease”, mientras comía solo en un restaurante en Las Condes

“Fallamos como país… No puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes”, señaló Gutiérrez en sus redes sociales. 

A la vez, la comunicadora dio a conocer el menú que habría pedido el intérprete: pollo a la naranja, arroz pda, sopa wantan y springs roll teriyaki; lo cual habría acompañado con agua para beber.

En tanto, y en una conversación con Pamela Díaz para el programa “Sin Editar”, el actor nacional, Jorge López, confesó que se encontró con Travolta en un hotel. 

“Ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré… Es una referencia en mi vida como actor, o sea ‘Grease’. ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face”, comentó López.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Desbordes afirma que Vallejo “miente abiertament...

“La vocera se atribuye lo que estamos haciendo. Yo reconozco el apoyo del Gobierno”, señaló el alcalde de Santiago, aunque destacó que fueron funcionarios municipales y del SII quienes detectaron 9.000 millones de pesos en evasión tributaria en Meiggs.

Leer mas
Nacional

El Teniente: este viernes comienzan a tomar declaracio...

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, subprefecto Juan Reyes, indicó que “tuvimos situaciones sísmicas y por ende tuvimos que ponernos en resguardo. Estábamos con personas especializadas tomando los resguardos necesarios”.

Leer mas
Triunfo

Mosa revela la postura de Colo Colo ante la opción del...

El presidente de Blanco y Negro transparentó la postura del Cacique sobre el debate de volver o no a un formato de playoffs. Además, también abordó el complejo escenario que enfrenta la suspendida Supercopa.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/