José Antonio Kast: “Más que por resultados, trabajamos por ideas”

El excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, asistió a su local de votación en el Colegio María Ana Mogas en la comuna de Paine para ejercer su derecho a voto.



Tras sufragar, Kast manifestó que “se ha cumplido una etapa, estamos contentos que se haya cerrado la etapa previa y hoy día lo importante es que todas las personas puedan ir a votar no solamente porque es una obligación, sino que a nuestro juicio es un deber por Chile participar, manifestarse y no dejar que otros tomen la voz de cada uno de nosotros”.



Aseguró que el Partido Republicano “más que por resultados, trabajamos por ideas, por principios (…) lo importante es plantear ideas y que esas ideas después se comiencen a debatir para que logremos lo mejor posible para nuestra patria”.



Respecto al llamado realizado desde Renovación Nacional a “plebiscitar” el Gobierno, Kast señaló que “cada chileno vota de acuerdo a lo que está viviendo en el momento” y aseguró que “las personas hace tiempo están buscando que se enfrenten las urgencias sociales, los problemas del día a día, hay tantas dificultades que tenemos, hay tantas promesas que en algún momento se hacen y no se cumplen que van decepcionando a la ciudadanía”.



“Hoy día es importante que todos nos pongamos a trabajar en buscar las mejores soluciones para esos problemas y el principal responsable es el Gobierno que tiene todas las herramientas posibles para enfrentar distintos problemas”, añadió.



Al ser consultado sobre la legitimidad de este nuevo proceso constitucional, el líder republicano indicó que “cuando se votó hace tiempo atrás la propuesta y se rechazó había una norma, pero fue modificada por el Congreso y nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma el Congreso, puede que no las compartamos, pero claramente nosotros estamos participando en este proceso”.



“Hoy día se juega un paso importante para solucionar los problemas urgentes de las personas”, enfatizó.