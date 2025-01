José Antonio Kast: “No tenemos adversario al frente, la izquierda fracasó”

La reforma previsional, las próximas elecciones presidenciales de noviembre, el monumento al expresidente Sebastián Piñera y las diferencias internas entre Chile Vamos y Republicanos fueron temas abordados este lunes por el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.



En entrevista con Radio Futuro, Kast manifestó su confianza en un triunfo de la derecha para el próximo periodo presidencial. “No tenemos adversarios al frente. La izquierda va a sacar el 30% o al porcentaje que sacaron cuando perdieron el plebiscito constitucional, pero les vamos a ganar. Esto no tiene vuelta atrás. La izquierda fracasó de inicio a fin”.



Además, ironizó con la estatua que se pretende levantar a un costado de La Moneda y los cuestionamientos de algunos sectores por la “calidad moral” del expresidente. “Se las cambió por la de Allende. Sacamos la de Allende y ponemos la de Piñera. Yo creo que Piñera estaría feliz. Yo no voy a empezar una discusión por si le vamos a poner una estatua o no. A mí me molesta la estatua de Allende, pero para qué voy a generar una polémica”.



PENSIONES



El debate previsional entra en tierra derecha esta semana con la discusión en el Senado y su eventual despacho a la Cámara de Diputados. Respecto a la propuesta actual, Kast indicó que “están mintiéndole a la gente, porque no se pueden endeudar más. Estamos dispuestos a una reforma que incluye el 6% de capitalización individual, pero no aceptamos un nuevo actor público”.



Además, apuntó a la ministra Jara y acusó al Gobierno de usar el tema con fines electorales. “La ministra de una manera insólita dice que Republicanos no quieren perder un día de vacaciones. Ellos lo que quieren es cerrar ahora esto y hacer un corte de un mes para volver en marzo y que ella con Carolina Tohá salgan como candidatas presidenciales”.



DIRECTO A PRIMERA VUELTA



Un tema que ha generado polémica interna en la derecha es la “primaria amplia” que algunos sectores proponen. Frente a esta posibilidad, José Antonio Kast criticó a Chile Vamos. “No los veo dispuestos a llevar a la práctica lo que dicen. Piden una primaria lo más amplia posible, pero no le abren la puerta a Rodolfo Carter o Johannes Kaiser”.



Ante un escenario con esas características, Kast insistió en llegar directo a primera vuelta. “No es malo tener un menú amplio de candidatos y que sea la gente la que elija. Hoy el universo electoral con voto obligatorio es de sobre 13 millones de personas. Una primaria congrega a 1 o 2 millones. Este debate es tan relevante que tiene que ser frente a los 13 millones de chilenos que votan. Ellos tienen derecho a ver quiénes son todas las cartas presidenciales y que ganen quienes logren sintonizar mejor con la gente”.