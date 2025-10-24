Joven de 25 años es asesinado a balazos en Recoleta

Un nuevo homicidio con armas de fuego se registró este jueves en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Recoleta.

En la intersección de Dorsal con Diagonal José María Caro, un joven de 25 años fue asesinado a balazos por sujetos que aún no han sido identificados.

Según información preliminar, la víctima caminaba por la vía pública cuando desde un vehículo descendió al menos un individuo, quien realizó múltiples disparos en su contra.

Como consecuencia del ataque, el joven fue trasladado a un recinto asistencial, donde falleció pocos minutos después.

Tras el crimen, tanto el autor de los disparos como el conductor del automóvil huyeron en dirección desconocida.

Debido a la naturaleza del hecho, la investigación quedó en manos del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI para llevar a cabo las diligencias en el sitio del suceso.

El fiscal ECOH, Manuel Zará, señaló que “las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco del crimen organizado, pero evidentemente eso va a ser parte también de la investigación”, recogió Emol.

Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte, explicó que “en circunstancias que la víctima transitaba por calle Dorsal, es abordada por un sujeto que desciende de un vehículo en esta intersección, quien al descender le efectúa a corta distancia múltiples disparos. Al minuto nos encontramos realizando el trabajo en el sitio del suceso”.

Finalmente, el comisario añadió que “la víctima es un ciudadano chileno de 25 años de edad con antecedentes policiales, aunque eso es materia de investigación toda vez que hay que verificar su identidad por medio de las pericias huellográficas respectivas”.