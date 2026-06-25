Doble terremoto en Venezuela: ascienden a 188 los fallecidos y hay más de 1.500 heridos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó la muerte de 188 personas, así como de otros 1.520 heridos, tras los potentes terremotos, de magnitud 7,5 y 7,2 grados, que sacudieron a varias partes del país, entre ellas Caracas.



“Hasta este momento, lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto. Y hay 1.520 personas heridas ingresadas ya en hospitales, donde son atendidas en este momento. Se han reportado otros 157 desaparecidos”, dijo.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo”

También cifró en “más de 200” las personas que continúan por ahora atrapadas entre los escombros de los edificios.



“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos”, dijo.



También detalló que unos 280 edificios se han visto afectados por estos potentes temblores, principalmente en el estado de La Guaira, la zona más devastada. En especial Caraballeda y Playa Grande. Incluidos ocho hospitales y veinte centros comerciales.

Agradeció respaldo de la comunidad internacional

Rodríguez agradeció el respaldo inmediato de la comunidad internacional, que se ha puesto a disposición del gobierno venezolano para las tareas de rescate, dado que fue declarado el estado de desastre.



En ese sentido, informó que ya han partido equipos de rescate rumbo a Venezuela desde países como Estados Unidos, México, España y Qatar.



Además, solicitó a la ciudadanía que colabore con las autoridades, manteniendo la calma y permaneciendo unida ante la catástrofe.



“La principal misión es dejar de lado cualquier forma de situación que nos divida y convertirnos en una sola fuerza que colabore y atienda a las personas que han sufrido los rigores de la tragedia”, pidió.

