Alcalde de Independencia emplaza al Gobierno por crisis de seguridad:  “No es excusa decir que los militares no están preparados”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la decisión del Ejecutivo de descartar, por ahora, el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública. Esto tras el crimen de un niño de 12 años en San Bernardo.

El jefe comunal sostuvo que la crisis de seguridad que enfrenta el país requiere respuestas más amplias que las actualmente centradas en las policías. Advirtió que el Estado debe disponer de todas sus capacidades frente al avance del delito.

“No es excusa decir que los militares no están preparados. Los municipios tampoco lo estábamos para enfrentar esta crisis. Y, aun así, hemos tenido que asumir nuevas tareas, contratar guardias, destinar recursos y adaptarnos porque la realidad nos ha sobrepasado. No podemos seguir perdiendo tiempo mientras las familias viven con miedo”, afirmó.

En esa línea, el alcalde llamó al Gobierno a definir con claridad el eventual rol de las FFAA en el apoyo al orden público, en el marco de una estrategia de seguridad integral. “El Gobierno debe tomar una decisión sobre cómo las Fuerzas Armadas serán parte de su estrategia en seguridad”, señaló.

Iglesias también emplazó al Ejecutivo y al Congreso a destrabar iniciativas legislativas que, a su juicio, son clave para enfrentar la crisis. Entre ellas mencionó el proyecto de Infraestructura Crítica, actualmente sin urgencia legislativa, y la comisión mixta encargada de las Reglas del Uso de la Fuerza, que aún no cuenta con sus integrantes designados.

El jefe comunal enfatizó que la ciudadanía exige decisiones concretas y urgentes, más que explicaciones sobre la imposibilidad de avanzar. “Chile necesita decisiones. Lo que no puede seguir ocurriendo es que, frente a cada hecho de extrema gravedad, la respuesta sea explicar por qué algo no se puede hacer. La seguridad exige liderazgo, urgencia y determinación”.