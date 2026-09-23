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Juegos Odesur: Martina Weil obtiene el oro y rompe el récord de su madre en 400 metros

La chilena brilló con luz propia y completó la prueba con un tiempo de 50,45 segundos, superando por un margen considerable a la colombiana Lina Lincona (52,38) y la argentina Megan Powell (52,81).

Patricia Schüller Gamboa
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Juegos Odesur: Martina Weil obtiene el oro y rompe el récord de su madre en 400 metros

La velocista nacional Martina Weil hizo historia esta tarde en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, luego de obtener la medalla de oro en los 400 metros planos.

La chilena brilló con luz propia y completó la prueba con un tiempo de 50,45 segundos, superando por un margen considerable a la colombiana Lina Lincona (52,38) y la argentina Megan Powell (52,81).

Gracias a estos números, la atleta impuso un nuevo récord en los Odesur, pulverizando la marca impuesta en 1994 por su propia madre, Ximena Restrepo (51,31).

Así, la delegación criolla sumó su 33° presea dorada en la competición, manteniéndose en el quinto puesto del medallero.

Source Texto: Aton/Foto: Instagram
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