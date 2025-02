Kanye West celebra el controvertido look de su esposa en los Grammys: “La persona más buscada en Google”

El rapero Kanye West se refirió recientemente al controvertido momento que protagonizó el pasado domingo junto a su esposa, Bianca Censori, luego de que esta última luciera un inesperado atuendo en la alfombra roja de los Premios Grammy.

Concretamente, Censori ocupó un vestido transparente y posó prácticamente desnuda frente a las cámaras, llamando la atención en las redes sociales y los medios.

Ante esto, el artista utilizó sus redes sociales para destacar la propuesta de su pareja, resaltando que se convirtió en un tema viral.

“La persona más buscada en Google en la tierra. Le ganamos a los Grammys”, manifestó West en su cuenta de Instagram.

Asimismo, indicó que “para que quede claro, el 4 de febrero de 2025 mi esposa es la persona más buscada en Google en el planeta llamado Tierra”.

Por otra parte, fuentes cercanas dieron a conocer al medio New York Post que Censori habría estado cerca de no ocupar su atuendo. Sin embargo, revelaron que el rapero supuestamente la convenció de lucir el comentado look.

“Ella hubiera preferido llevar un bonito vestido. Habría disfrutado mucho más de la noche”, señalaron, añadiendo que “cuando Ye (Kanye West) tiene algo en la cabeza, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Pero que no quede duda, esto fue totalmente idea suya, no de ella”.