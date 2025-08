Karla Melo celebró su última quimioterapia con emotiva publicación: “No pude contener las lágrimas”

Un importante hito compartió la actriz Karla Melo en sus redes sociales, luego de publicar un video donde celebra su última sesión de quimioterapia, en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo.

La intérprete mostró parte del proceso en el mencionado registro, el cual compartió en Instagram y TikTok.

“¡Última quimio! Bendecida, agradecida, afortunada, rodeada de amor. Gracias a todas y todos los que me han acompañado en este camino difícil, pero gratificante. Seguimos en pie y vamos por más. Y gracias por todos los mensajes de amor que me han llegado”, escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo, en el video relató que “acá me puse a llorar porque fue la última vez que me conecto, espero que sea así. Aquí me puse a ver cómo el líquido rojo empezaba a llegar a mi cuerpo”.

“La verdad es que fue muy emocionante, no me pude contener las lágrimas, así que me dejé llevar y recibí mucho amorcito. Acá no podía faltar la canción ‘Guerreras’, así que se pusieron a cantarla todo pulmón ahí en la clínica”, añadió Melo, quien estuvo acompañada por su familia, amigos y su pareja, Manuel “Dunga” Caro, vocalista de la Combo Tortuga.