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Kast emplaza a la oposición por proyectos de seguridad

El Mandatario exhortó a los parlamentarios y parlamentarias “que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales. Porque es imposible hacer el trabajo si hay solo cinco días para ir a buscar, retener y enviar al extranjero a inmigrantes irregulares que le hacen daño a nuestra patria”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast emplaza a la oposición por proyectos de seguridad

El Presidente José Antonio Kast endureció el tono en contra de quienes votaron en contra de las diferentes medidas propuestas por el Gobierno en materia de seguridad. Hizo un llamado “a los diputados que no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos”.

De acuerdo a lo señalado por el Mandatario, desde el Ejecutivo han manifestado tener “apertura al diálogo”.

Según consignó 24Horas, “sin diálogo no habría habido acuerdo para el amparo minero. Sin diálogo no estaríamos avanzando en una reforma constitucional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, aseveró.

El Mandatario añadió que “hay diferencias, pero nosotros retiramos una reforma constitucional para abrirnos al diálogo, y este se abrió”.

“Y ahí están hoy día la mayoría de los senadores trabajando por lograr una mejor reforma en la Constitución. ¿Va a haber discusión? Sí, democrática. ¿Van a haber votos en contra? Lo más probable. Pero los que votan en contra de la seguridad, que se hagan cargo”, enfatizó.

Kast exhortó a los parlamentarios y parlamentarias “que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales. Porque es imposible hacer el trabajo si hay solo cinco días para ir a buscar, retener y enviar al extranjero a inmigrantes irregulares que le hacen daño a nuestra patria”, consignó 24Horas.

“Y ahí le hago un llamado a los diputados que no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos. No pasen facturas políticas para hacerle un daño al Gobierno”, sostuvo.

El Mandatario subrayó que en la discusión parlamentaria “nos jugamos por Chile. Si queremos mejorar la seguridad, voten por mayor seguridad en Chile libremente. Pero después háganse responsables, porque es muy fácil acusar a un gobierno y decirle ‘haga la pega’. Pero necesitamos las herramientas, la defensa y leyes para nuestros carabineros”.

“Se discuten hoy día las Reglas del Uso de la Fuerza. ¿A quién queremos proteger, a los terroristas o a los carabineros y policías? Cinco carabineros asesinados este año. Eso es inaceptable, y vamos a ir uno por uno por esos delincuentes”, afirmó.

El Presidente sentenció que “necesitamos el apoyo del Parlamento en estas leyes, como lo hicieron la mayoría de los senadores en el uso de la fuerza. Algunos presentaron recursos al Tribunal Constitucional, están en su derecho. Pero que después den la cara frente a la ciudadanía”.

“Algunos se oponen a la reforma constitucional para poder combatir el crimen organizado, ni un problema, pero que después respondan a la ciudadanía”, finalizó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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