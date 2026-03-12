Kast en lanzamiento de Cátedra Sebastián Piñera: “Si no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

El Presidente José Antonio Kast rindió este jueves un homenaje al exmandatario, Sebastián Piñera, durante el lanzamiento de la Cátedra que lleva su nombre en la Universidad del Desarrollo (UDD).



En su discurso, repasó la relación que mantuvo con el exmandatario, destacó los hitos de sus dos gobiernos y saludó a la familia Piñera-Morel, además de reconocer la presencia de figuras políticas como Eduardo Frei, Evelyn Matthei y la opositora venezolana, María Corina Machado.



Kast abrió sus palabras con un gesto hacia los asistentes: “Quiero saludar a la señora Cecilia (Morel) en primer lugar, a cada uno de sus hijos. Gracias también al presidente Frei, a la señora Martita y a sus hijas. Luego también a Evelyn Matthei, gracias por ese gesto patriótico que tuviste el primer día”.



“Veo también a muchos colaboradores del presidente Piñera y la primera dama. A cada uno de ustedes, gracias por estar aquí”, añadió.



En medio de la solemnidad, el Mandatario introdujo un comentario que provocó risas y aplausos: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá (…) hay que decirlo porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera”.

“No siempre compartimos y fuimos tan cercanos”



Kast reconoció que su vínculo con Piñera no siempre fue cercano: “No siempre compartimos y fuimos tan cercanos con el presidente Piñera, siempre fuimos muy bien acogidos en su casa y le agradezco señora Cecilia cada atención (…) Nos enfrentamos en una contienda electoral y también en algunos momentos de diferencias políticas y las tuvimos y no las ocultamos”.



El Mandatario subrayó que su presencia en la ceremonia respondía a un compromiso genuino: “Mi presencia aquí, por lo tanto, no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés y así que lo primero es recordar al presidente Piñera y de manera muy sincera lamentar su partida. Todos quedamos impactados”.



Finalmente, proyectó un mensaje de continuidad y desafío: “Para poder hoy día recuperar y tener la oportunidad de construir una nueva era tenemos una oportunidad, no está garantizado, pero si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.