Kast responde a Vallejo tras críticas por eludir apoyo a Bachelet: “Hay que respetar a víctimas de desastres naturales”

En plena gira por Europa José Antonio Kast respondió a los dichos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego que esta señalara que para ser gobierno se requiere “caminar y mascar chicle al mismo tiempo” y “gobernar es mucho más que solo atender las emergencias”, criticando la postura del Presidente electo en torno a eludir si apoya o no la candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU.



“Yo no quiero polemizar con la ministra. Sí decirle que hay que tener respeto también por las víctimas de los desastres naturales. Ellos hoy día están esperando una respuesta clara y contundente, para que no se repita esta situación”, señaló Kast al ser consultado por los dichos de Vallejo.



“Tuvimos ayer un aniversario, un aniversario en el dolor de las víctimas del incendio de Viña del Mar, donde todavía hay familias que sufren por no tener su vivienda, por no tener una respuesta oportuna del Estado”, dijo Kast.



Agregó que “hay familias que hoy día están angustiadas en la zona sur porque también perdieron a algún ser querido, perdieron sus bienes. Lo mismo está pasando hoy día con el fenómeno climático que afecta a los vecinos de Maipú. Yo le diría: primero enfrentemos las situaciones locales, de emergencias nacionales; habrá tiempo para debatir temas internacionales ¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez? Sí, pero claramente en algunas de esas cosas que ella plantea estamos en deuda como nación”, remarcó.