Kidd Voodoo sorprendió “reemplazando” a Rodrigo Sepúlveda en “Meganoticias Alerta”: “Hay que probar cosas nuevas”

Kidd Voodoo sorprendió la tarde de este miércoles a los televidentes de Mega, tras “reemplazar” por unos minutos a Rodrigo Sepúlveda como conductor de “Meganoticias Alerta”.
El cantante urbano, de forma inesperada, apareció en pantalla cerca de las 14:30 horas y dijo frente a las cámaras: “Me imagino que ustedes se están preguntando qué estoy haciendo yo ahora acá, y bueno les cuento: estoy reemplazando a Sepu un ratito, se fue a comer, estaba un poquito hambriento”.
Acto seguido, el artista dio paso a la sección internacional con la periodista Marianne Schmidt, y revisó el informe del tiempo con Jaime Leyton.
Además, el cantante tuvo un particular diálogo con el propio Rodrigo Sepúlveda. “¿Qué estás haciendo acá?”, le preguntó el periodista, a lo que Kidd Voodoo contestó: “Vine, me invitaron. ¿No te avisaron?”.
En la misma línea, “Sepu” mencionó que “entonces, eso quiere decir que mañana no vengo”, mientras que el artista dijo “no, mañana tienes que venir, yo estoy solo por hoy”.
“Hay que probar cosas nuevas, nuevas experiencias, la gente está muy atenta a esto. Tú lo haces bastante bien, tengo un buen ejemplo”, añadió el músico.
Por su parte, el momento provocó cientos de comentarios en redes sociales, con varios usuarios destacando la aparición del cantante en el noticiero.
REVISA EL MOMENTO: