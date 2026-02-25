La Roja oficializó amistoso de lujo contra Portugal de Cristiano Ronaldo

La semana pasada se dio a conocer que la selección chilena jugaría un amistoso de lujo en junio próximo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y ahora ya es oficial.
A través de sus redes sociales, el combinado nacional confirmó el cotejo ante el elenco luso, duelo que se disputará el próximo 6 de junio, previo al inicio del Mundial.
