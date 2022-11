La U pretendería a delantero paraguayo y su agente se refirió a la opción

Universidad de Chile sigue sumando nombres como opciones de refuerzo de cara a la próxima temporada, donde esperan no volver a sufrir con el tema del descenso.

En las últimas horas se dio a conocer que el delantero paraguayo Fernando Fernández, quien milita en el Guaraní de su país, sería pretendido por los azules.

Frente a esto, el representante del atacante, Diego Serrati, aseguró que todavía no ha tenido contactos con el conjunto estudiantil por el ariete, aunque no sería mala opción para su futuro deportivo.

“No sé nada, no tengo ni un mail de ellos, de otros clubes sí, pero no hablé con nadie de ese club”, reconoció el agente en conversación con Radio ADN.

“Voy bajando de un vuelo. A mí no me ha contactado nadie, no he visto nada aún. Con el jugador tampoco, todavía. Claro, es un equipo muy grande, pero ahí decide el jugador”, añadió Serrati.