Latorre: “No he hecho un llamado a rechazar, vamos a dar la pelea hasta el final”

Tras una reunión con los dirigentes de los 10 partidos del oficialismo en la sede de Revolución Democrática, el presidente de esta última colectividad, senador Juan Ignacio Latorre, aclaró sus dichos sobre un eventual rechazo a la nueva Carta Magna que elabore el Consejo Constituyente.



“No he hecho un llamado a rechazar ni me voy a poner el día lunes en un escenario de Rechazo, vamos a dar la pelea hasta el final, lo están haciendo nuestros expertos constituyentes. Lo que estoy diciendo es que si predomina la música que quiere el Partido Republicano, puede generar las condiciones para que fin de año fracase el proceso, que es lo que ellos quieren”, dijo el parlamentario.



Luego, reiteró que “quiero aclarar que no he llamado a rechazar este texto, ni mucho menos estoy en una campaña como otros sectores a llamar a votar nulo. Estoy haciendo el llamado a que participe el pueblo de manera informada”.



“Acá hay dos listas donde están representadas desde el centro a la izquierda, que quieren cambios, que hemos firmado documentos con bases constitucionales comunes, y yo espero que la derecha tradicional que firmó el Acuerdo por Chile no baile la música que le pone Republicanos, que quiere reventar este proceso”, aseguró Latorre.



Este jueves, en declaraciones a Radio Duna, el senador aseveró que el riesgo es que, en caso de que el control del Consejo Constitucional quede en manos de la derecha “más extrema”, la nueva Carta Magna “quede peor que la Constitución del 80. Se arriesga rechazar el texto”.



Sus palabras no cayeron bien en La Moneda ni en el oficialismo, por considerarlas un “error táctico”. La presidenta y senadora PS, Paulina Vodanovic, respondió que “si nos va mal, si nos va muy mal o si nos llegara a ir muy bien, tenemos que dialogar para que lo que salga como resultado lo aprobemos todos. No es un problema numérico, sino que de entendimiento como país, entre fuerzas políticas”.