“Levantó su mano pidiendo ayuda”: familia da a conocer nuevos antecedentes por la muerte de joven cabo

Hugo Mena, tío de Carlos Palacios Muñoz, el cabo segundo del Ejército que murió ahogado durante una prueba física no autorizada, entregó nuevos antecedentes sobre el día de la tragedia, asegurando que su sobrino intentó pedir ayuda antes de fallecer.

El caso se remonta al pasado 4 de marzo en la ciudad de Punta Arenas, cuando el joven militar perdió la vida mientras participaba en una actividad física junto a otros cuatro integrantes del Ejército.

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó posteriormente que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, según los resultados de la autopsia.

De acuerdo con el relato de su familia, el día de su muerte el cabo habría enviado mensajes en los que denunciaba malos tratos por parte de sus compañeros.

En esos mensajes, según su tío, el militar aseguraba que estaba siendo víctima de “mala onda” dentro de su unidad.

Por este caso, un capitán y un sargento permanecen detenidos mientras avanza la investigación por su eventual responsabilidad en los hechos.

Relato de la familia sobre la prueba

En conversación con 24 Horas, Hugo Mena relató lo que habría ocurrido durante la actividad en la que participaba su sobrino.

Según explicó, el joven habría tenido dificultades para mantenerse a flote debido al agotamiento y al frío del agua.

El familiar afirmó que “mi sobrino se hunde por el cansancio, el congelamiento. Trata de salir a la superficie, levanta su mano pidiendo que lo ayuden. Nadie se tira al agua. Vuelve a hundirse, sale por segunda vez, levanta otra vez sus manos, pero esta vez se hunde y no vuelve más”.

Solicitud de cambio en la investigación

La familia del cabo anunció que presentará acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la muerte del joven militar.

Sin embargo, también buscan acelerar el proceso judicial. Para ello, solicitan que la Fiscalía Militar se declare incompetente en el caso.

En ese contexto, Mena señaló que “esperamos que la Fiscalía Militar, sinceramente y con el corazón en la mano, señores, se declare incompetente. Que el Ejército se declare incompetente significa que este caso pasa a la Fiscalía Nacional, donde sí podemos requerir toda la información y seguir un proceso mucho más eficaz”.