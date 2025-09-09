Licencias médicas: Contraloría informa que se han iniciado más de 8 mil sumarios

Hasta el viernes 5 de septiembre, se han iniciado un total de 8.301 sumarios derivados de los 5 Consolidados de Información Circularizada (CIC) que han abordado el uso irregular de licencias médicas por parte de servidores públicos.



Así lo da cuenta la revisión al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), habilitado por la Contraloría y que permite verificar que los servicios inicien, terminen, y envíen a control de legalidad los procedimientos disciplinarios que instruyan en virtud de lo ordenado por CGR.



Se trata de los CIC números 9, 10, 13, 14 y 15, emitidos por la Contraloría desde mayo pasado, y que se refieren a la eventual salida al extranjero de funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica; personal de la Salud que asistió partos estando con permiso por enfermedad; licencias médicas otorgadas por facultativos sujetos a investigaciones penales; salidas fuera del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile mientras estaban con permiso médico; y funcionarios que habrían asistido a casinos de juego estando con reposo.



La revisión a dicha plataforma considera la información que las propias entidades deben subir al SIAD. Así, se señala que de las 2.104 entidades que presentaron casos, 1.214 de ellas ya informaron el avance de los procedimientos. Asimismo, que se iniciaron un total de 8.301 procedimientos, de los cuales 5.647 corresponden al sector municipal y 2.654 a otros sectores.



En particular, sobre el CIC N° 9, que da origen a estas fiscalizaciones, hasta el viernes 5 de septiembre, las entidades informaron en el sistema SIAD, que en 969 casos ya se aplicaron medidas disciplinarias al personal. De ellos, 52 casos corresponden a destituciones, en 642 se sancionó con el término del contrato, 4 son suspensiones, 9 multas, 120 casos fueron terminados con otro tipo de sanciones, 141 fueron sobreseídos, y una persona fue absuelta.



En cuanto a las primeras instituciones que dieron término a los procesos ordenados por la CGR, se cuentan las siguientes:



– Municipalidad de Osorno

– Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo

– Municipalidad de Lonquimay

– Municipalidad de Lautaro

– Municipalidad de Villa Alegre

– Municipalidad de Isla de Pascua

– Municipalidad de Pelluhue

– Municipalidad de Buin

– Municipalidad de Curepto

– Municipalidad de Río Hurtado

– Municipalidad de Coinco

– Municipalidad de Pudahuel

– Municipalidad de Curaco de Vélez

– Hospital Padre Hurtado

– Hospital San Juan de Dios de Los Andes

– Instituto de Previsión Social

– BancoEstado

– Hospital Doctor Luis Tisné

– Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera

– Dirección de Presupuestos

– Comisión Chilena del Cobre

– Defensoría de los Derechos de la Niñez



Respecto del grado de cumplimiento de lo instruido por la Contraloría, en el caso del CIC N°14, referido a salidas del país por parte de funcionarios de FF.AA., policías y Gendarmería de Chile, estando con reposo médico, las 7 entidades que tenían casos detectados cumplieron con informar en el Sistema SIAD el inicio sus procedimientos.



Esto, en contraposición a lo ocurrido con los sumarios derivados del CIC N°10 que abordó a los médicos que asistieron partos mientras estaban con reposo, pues en este caso, sólo el 9% de los casos han sido reportados como iniciados en el SIAD.