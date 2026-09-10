Liceo Sofofa de Quinta Normal recibe avión Pillán donado por la FACH para impulsar nueva especialidad de Mantenimiento Aeronáutico

Con la presencia de la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, y del general de Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Rodrigo Palma, la comunidad del Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales de Quinta Normal celebró la recepción oficial del Pillán T-35 Alfa 114. El primer avión de la Fuerza Aérea en sumarse a la ruta formativa de un establecimiento escolar en Chile, en este caso perteneciente a la educación técnico-profesional, el cual planea impartir desde 2028 la especialidad de técnico en Mantenimiento Aeronáutico.

La iniciativa se enmarca en la firma de un convenio entre Sofofa y la FACH para responder al desafío de formación de futuros técnicos para la industria. Según proyecciones del sector, en los próximos 20 años Chile requerirá más de 4.000 técnicos aeronáuticos, demanda que garantiza una empleabilidad cercana al 100%.

La educación dual

“La educación dual que combina días en el aula con días de práctica en la empresa es una solución para mejorar la empleabilidad al ser una respuesta estratégica a las demandas del mercado laboral y permitir el desarrollo de habilidades en entornos reales. El desafío ahora es escalar este modelo. La Red de Liceos Sofofa destaca por su carácter pionero, implementando proyectos de vanguardia, como la nueva especialidad de Mantención Aeronáutica. Asimismo, el modelo dual ha permitido que cerca del 90% de los estudiantes obtenga su título técnico profesional. Y que el 100% de los egresados acceda a prácticas vinculadas con su especialidad”, afirmó Rosario Navarro.

Rodrigo Palma, general de Brigada Aérea de la FACH, destacó que esta donación contribuye, por una parte, “a mejorar la formación del capital humano en la red educacional de la Sofofa. Y , por otra, a aportar al desarrollo nacional a través de la contribución que puede hacer la Fuerza Aérea, con todo el conocimiento técnico y las capacidades que tiene, para mejorar la educación y para la movilidad social”.

El Pillán, que data de 1984, fue utilizado por la FACH para la formación de sus aspirantes y, recientemente, estuvo en exhibición durante la última versión de la Fidae.

“Vamos a crear la especialidad de Mantenimiento Aeronáutico en 2028 para que las oportunidades vuelen, despeguen y los sueños se cumplan. Hace 12 años empezamos a repetir una frase como mantra. Queremos que la educación técnico-profesional se asocie a un piloto de avión, una persona que maneja una máquina técnica altamente especializada en la cual depositamos nuestra vida. Ahora eso se está concretando”, enfatizó Pablo Kusnir, gerente general de Corporación Sofofa.