Billy Joel revela que se sometió a una cirugía cerebral para aliviar los síntomas de su hidrocefalia

El cantante estadounidense, Billy Joel, reveló que se sometió a una cirugía cerebral para aliviar los síntomas de la hidrocefalia que le diagnosticaron en 2025.

Mediante su canal de la plataforma SiriusXM, el artista, de 77 años, afirmó que su memoria y equilibrio mejoraron bastante gracias al procedimiento.

En ese marco, según consignó Emol, Joel indicó que “no tenía buen equilibrio y sentía como si estuviera balanceándome en un barco”.

“Me implantaron una derivación cerebral y, la verdad, mejoré bastante. Mi memoria mejoró, mi equilibrio también, y mi capacidad para desenvolverme mejoró”, expresó el intérprete de “Piano Man”.

Asimismo, señaló que “me di cuenta de que, debido a mi trabajo, que consiste en tocar rock and roll a todo volumen, cada vez que daba un concierto me provocaba algo parecido a una conmoción cerebral”.

Cabe destacar que el músico confesó en mayo del 2025 su diagnóstico de hidrocefalia normotensiva. Esta enfermedad hace que el líquido cefalorraquídeo se acumule dentro del cráneo y presione el cerebro.

Dicha afección se vio agravada durante los conciertos que realizaba, donde comenzó a notar problemas de audición, vista y equilibrio.

Por su parte, el cantante dijo que, en principio, rechazaba la recomendación de los médicos respecto a someterse a la cirugía cerebral. Sin embargo, explicó que posteriormente reflexionó y decidió operarse para “no perder la cabeza”.