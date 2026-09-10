Niño de 13 años crea el diseño de la primera tarjeta bip! del MIM

Cuando Agustín Salas supo que había ganado el concurso de diseño de la tarjeta bip! del Museo Interactivo Mirador (MIM), junto al Metro de Santiago, que invitó a niños a dibujar una edición especial inspirada en el museo, no podía creer la noticia.

“Me siento emocionado y mi corazón se me acelera de lo feliz que estoy”, cuenta.

El concurso se desarrolló entre el 9 y el 30 de agosto. Durante ese período, los visitantes del museo pudieron realizar sus ilustraciones de manera presencial, en una estación especialmente habilitada para esta iniciativa. Un jurado seleccionó seis de las casi 170 propuestas recibidas. Y entre ellas el público eligió su favorita votando con “me gusta” en la cuenta de Instagram del museo.

La propuesta de Agustín obtuvo 2.212 preferencias, convirtiéndose en la favorita del público.

Se define como fan de la institución

Agustín tiene 13 años y es vecino de La Granja, comuna en la que está emplazado el museo. Se define como fan de la institución desde que lo visitó por primera vez. Tanto, que cuando intenta explicar qué significa para él, no recurre a una definición habitual: lo describe como “un palacio de las artes y los conocimientos”.

Esa primera experiencia quedó dando vueltas en su cabeza y, cuando tuvo que elegir qué espacio llevaría a su dibujo, no dudó demasiado. Escogió Enciérrate en la burbuja, un módulo interactivo de la Sala Fluidos, uno de los más reconocibles y queridos por quienes visitan el museo.

“Lo elegí para hacer mi dibujo porque es el más representativo del museo y la gente lo ama”, explica. Su elección tiene sentido, ya que permite experimentar de manera directa con una enorme burbuja de jabón que puede envolver a una persona, convirtiendo un fenómeno científico en una experiencia que sorprende, provoca y, sobre todo, resulta difícil de olvidar.

El dibujo de Agustín será parte de una tarjeta bip!

Ahora esa imagen tendrá una nueva vida. El dibujo de Agustín será parte de una tarjeta bip! conmemorativa que podrá acompañar los viajes de personas por distintos puntos de Santiago. Así, un espacio que normalmente se descubre caminando por los pasillos del museo podrá aparecer también en el Metro y en los recorridos cotidianos de la ciudad.

Para Agustín, sin embargo, el premio tiene un significado todavía más personal, porque cuando se le pregunta qué quiere hacer luego de terminar su etapa escolar, su respuesta vuelve a llevarlo al mismo lugar: “Cuando grande me gustaría trabajar en el mim”.

Su dibujo no solo representa un módulo del museo, sino que también parece contener una pequeña parte de lo que el mim ha provocado en él: curiosidad, imaginación y ganas de seguir descubriendo.

La premiación del concurso se realizará durante octubre en una ceremonia junto a Metro de Santiago, cuando se lancen las 10.000 tarjetas bip! con el diseño ganador.