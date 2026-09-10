Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres cerca del Barrio Yungay

El Barrio Yungay es uno de los sectores más atractivos de Santiago para recorrer por su historia, arquitectura y creciente oferta gastronómica. En sus alrededores también existen tenedores libres con alternativas que van desde carnes a la parrilla hasta comida peruana y pizza ilimitada.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres aprovechar una visita al Barrio Yungay para comer sin límites, hay varias opciones en el sector. A continuación, conoce tres tenedores libres ubicados en el barrio o a pocos minutos de sus principales atractivos.

Qué hacer en Santiago: carnes a la parrilla en pleno Barrio Yungay

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Libertad 37, Santiago.

Parrilla Libre Buenos Aires es una de las opciones más directas para quienes recorren el Barrio Yungay. El restaurante se encuentra en calle Libertad y funciona bajo modalidad de tenedor libre de carnes a la parrilla.

Su propuesta incluye distintos cortes y embutidos que se preparan a las brasas. Entre las alternativas se encuentran lomo vetado, lomo liso, vacío argentino, asado de tira, pollo y costillar de cerdo.

El buffet también incorpora ensaladas, acompañamientos y postres. La variedad de carnes es el principal atractivo de una propuesta pensada especialmente para los fanáticos de la parrilla.

Su ubicación permite combinar una comida abundante con un recorrido por las calles, casonas y diferentes espacios culturales del Barrio Yungay.

Qué hacer en Santiago: comida peruana cerca de Metro Cumming

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago.

Olivo Limón es otra alternativa ubicada cerca del Barrio Yungay. El restaurante funciona bajo modalidad de tenedor libre y ofrece una amplia variedad de preparaciones peruanas y otras especialidades.

Dentro de su propuesta es posible encontrar carnes a la parrilla, ceviches, sushi, pastas, ensaladas y postres. Esto permite que los visitantes prueben diferentes sabores durante una misma visita.

El local se encuentra en calle Compañía, cerca de Metro Cumming. Su ubicación lo convierte en una alternativa para quienes recorren el sector de Yungay y Santiago Centro.

Además, su amplia variedad puede resultar conveniente para grupos donde cada persona busca una preparación diferente.

Qué hacer en Santiago: pizza ilimitada en avenida Ricardo Cumming

Taberna de la Pizza x Metro

Dirección: Av. Ricardo Cumming 73, Santiago.

Para quienes prefieren la pizza, Taberna de la Pizza x Metro ofrece una propuesta diferente a los buffets tradicionales. El restaurante cuenta con una modalidad de pizza ilimitada, con una rotativa de sabores que llega directamente a la mesa.

Las preparaciones son servidas recién salidas del horno y los comensales pueden seguir probando distintas variedades. La propuesta permite disfrutar una comida abundante sin tener que elegir una sola pizza.

El local se encuentra en avenida Ricardo Cumming, en el límite entre distintos barrios del centro de Santiago. Su cercanía con el Barrio Yungay permite incluirlo en una ruta gastronómica por este histórico sector de la capital.

Una ruta para comer sin límites cerca del Barrio Yungay

El Barrio Yungay cuenta con restaurantes, bares, cafeterías y espacios gastronómicos para distintos gustos. Los tenedores libres también son una alternativa para quienes quieren recorrer el sector y disfrutar una comida abundante.

Carnes a las brasas, gastronomía peruana y pizza ilimitada forman parte de las opciones disponibles en el barrio y sus alrededores. Por ello, si buscas qué hacer en Santiago, estos tres restaurantes permiten armar una ruta gastronómica sin alejarse demasiado del Barrio Yungay.