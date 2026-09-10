Gobierno de Santiago entregó 2 vehículos blindados a la PDI para operativos de alto riesgo

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna, encabezaron la entrega de dos nuevos vehículos blindados destinados a fortalecer la capacidad operativa de la institución en procedimientos policiales de alto riesgo en la Región Metropolitana.



Los vehículos, financiados por el Gobierno de Santiago, significaron una inversión de $996.982.000. Y cuentan con capacidad para transportar a 10 efectivos cada uno.



Serán utilizados principalmente en allanamientos, operativos con riesgo de enfrentamientos e ingresos a inmuebles. Además de procedimientos vinculados a secuestros, trata de personas y búsqueda y rescate de víctimas.

“Tenemos el deber de proteger a quienes nos cuidan”

“Tenemos el deber de proteger a quienes nos cuidan. El poder de fuego de los delincuentes ha aumentado muchísimo en Chile y estos dos vehículos blindados, que significaron una inversión cercana a los $1.000 millones, permitirán que nuestros detectives puedan ingresar protegidos a lugares de alto riesgo, incluso donde exista fuego cruzado”, señaló Orrego.



Aseguró que “en los tiempos que corren, este es el tipo de herramientas que nuestras policías necesitan para proteger a la población. La seguridad no se consigue con grandes discursos, se consigue con acciones concretas, y eso es lo que estamos haciendo como Gobierno de Santiago”.



Cerna sostuvo que “estos vehículos cuentan con blindaje en 360 grados, nivel 4, y entregan mayor seguridad y tranquilidad a nuestros detectives y agentes policiales que participan en operaciones especiales de alto riesgo”.



“Sé lo que significa este tipo de actuaciones y el riesgo que conllevan. Por eso, contar con vehículos con estas capacidades tecnológicas y de seguridad es una herramienta fundamental para nuestros equipos y, finalmente, para entregar mayor seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos”, agregó Cerna.



La entrega se suma a la inversión que el Gobierno de Santiago ha realizado en seguridad durante la actual gestión, que supera los $198 mil millones, destinados al fortalecimiento de las policías, prevención situacional, emergencias y proyectos de seguridad para la comunidad.