Líderes del Congreso anunciaron acuerdo para legislar proyectos en materia de seguridad

Los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma, y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, anunciaron que llegaron a un acuerdo con el Gobierno respecto a los proyectos en materia de seguridad que comenzarán su tramitación en el Congreso.



Durante la tarde de este jueves, el senador Coloma informó que “tenemos propuestas de agilidad, de un ‘fast track’ legislativo robusto con 31 proyectos que ojalá nos cambien la vida y podamos recuperar la seguridad ciudadana”.



“Esperamos mañana poder tener el acuerdo más completo y de alguna manera sentir que la inseguridad ciudadana empieza a terminar”, indicó.

Mirosevic señaló que “llevamos trabajando las últimas semanas de manera muy intensa para llegar a lo que probablemente será el acuerdo proseguridad más importante de las últimas décadas”.



“31 proyectos de ley en una tramitación en tres tiempos, lo primero dentro de los próximos días, luego en un horizonte de 75 días y luego en un horizonte de 150 días”, detalló.



En esta línea, expresó que “sabemos que no toda la tarea es legislativa, pero lo haremos rápido, de manera eficiente y con la más amplia unidad posible para que estos proyectos se transformen en ley”.



Dentro de las medidas que se discutirán se encuentran “el proyecto de ciberseguridad, respecto de procedimientos administrativos de expulsión, mayores exigencias a la libertad condicional, una ley anticelulares en las cárceles, enfrentar la crisis migratoria y por esto ampliar la posibilidad de controles no solo en los pasos habilitados sino que también en los siguientes kilómetros, el Ministerio de Seguridad Pública, entre otros”.



“Estamos en una etapa de consultas políticas y necesitamos ojalá la mayor unidad política posible. No es algo de oposición ni de Gobierno, se trata de las urgencias de las grandes mayorías de este país y es necesario un acuerdo amplio”, indicó el presidente de la Cámara Baja.



En ese sentido, enfatizó que “esperamos muy pronto, en las próximas horas el día de mañana hacer un anuncio total, completo para que el país pueda ver como la agenda legislativa va avanzar lo más rápido que podamos, porque aquí no hay tiempo que perder”.