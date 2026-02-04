Los mejores sushi de la capital: qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan del sushi, esta es la excusa perfecta para salir a recorrer la ciudad a punta de palillos y probar algo nuevo que vaya más allá del palta pollo el tempura y probar lo mejor de la cultura japonesa.

Desde La Nación te dejamos esta guía que reúne los locales que destacan por su calidad, identidad y sabores que conquistan desde el primer bocado. Ideal para almuerzos, citas o salidas con amigos.

Una local de fusiónes asiáticas

Wok a Holic

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar sabores que mezclan lo mejor de Japón, Corea y China, este nuevo local en Patronato es una parada obligada. Su propuesta de cocina fusión asiática destaca por platos rápidos, sabrosos y perfectos para el almuerzo.

Con promociones frecuentes puedes recorrer lo mejor de su cocina fusión asiática, donde el sushi se roba todas las miradas. Uno de los favoritos es el kimbap con queso crema, una versión coreana llena de sabor que mezcla zanahoria, espinaca, nabo y tortilla de huevo, logrando un roll fresco, cremoso y muy adictivo.

Otra apuesta que nunca falla es su kung pao chicken, un salteado de pollo agridulce con maní, lleno de carácter y contraste, que se sirve con arroz y papas fritas como acompañamiento, ideal para quienes buscan algo más contundente y sabroso.

Una diferente para quienes disfrutan la cultura japonesa. Los encontrarás en Río de Janeiro 270, Santiago y atienden de lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas y los domingos hasta las 17:00 hrs.

Restaurante La Mar

Este clásico de la cocina marina es una apuesta segura para disfrutar pescados frescos y combinaciones que mezclan lo peruano y lo japonés con maestría.

Una de sus grandes estrellas son los niguiris y sashimi, preparados con el pescado del día, salmón o versiones acevichadas, donde la frescura se luce en cada bocado y las salsas cítricas realzan los sabores marinos sin opacarlos.

La segunda opción imperdible son sus makis acevichados, rellenos de camarón furai, palta o centolla, envueltos en salmón y coronados con salsa cevichera, una mezcla intensa, crujiente y cremosa que se ha vuelto favorita de muchos.

Están en Nueva Costanera 4076, Vitacura, funcionando de lunes a miércoles desde las 13:00 hasta 23:00 horas, los jueves a sábado extendiendo la jornada a las 23:30 y por ultimo los domingo cerrando a las 22:00 hrs.

Un sushi unico en Barrio Italia

Koari Sushi

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar sushi con personalidad propia, Koari Sushi se ha convertido en una parada imperdible en pleno Barrio Italia, con una estética marina elegante y una propuesta que mezcla sabores intensos con presentaciones cuidadas.

Con rolls premium puedes probar su Acevichado Roll premium, relleno de camarones tempurizados, queso crema y cebollín, envuelto en ciboulette y coronado con su ceviche especial en leche de tigre, fresco, cítrico y lleno de contraste. Además, del Sensation Plátano Caribeño, un roll con pollo teriyaki, queso crema y cebollín, acompañado de plátano frito que aporta un toque dulce perfecto para equilibrar los sabores.

Su carta de coctelería de autor suma a la experiencia con preparaciones como Atenea, Apolo y Artemis, ideales para acompañar una comida relajada o una salida nocturna.

Están en Barrio Italia y Santiago, ubicados en Av. Italia 732 y en Tenderini 171, Santiago Centro.

@mielblancau EL MEJOR SUSHI QUE HE PROBADO EN SANTIAGO 🏆🍣❤️ es el de KOARI 🌸 sushi 😍!!! Es que SE PASÓ de bueno! Realmente me encantó este lugar que ofrece sushi Gourmet de una excelencia. Fusiones tropicales, Nikkei y de todo un poco, debo decir que Koari sushi se robó mi corazón ♥️ y mi paladar 👅. Además el ambiente es HERMOSO y muy ELEGANTE 💖🌸✨ volvería y VOLVERÉ si o si a este exquisito lugar 😍! . . . . . . . . . . . . . #sushi #sushilover #foodie #restaurante #sushitime ♬ 「恋愛サーキュレーション」歌ってみた – Renai Circulation

Japón Restaurant

Este clásico con más de 50 años de historia es una verdadera institución de la cocina japonesa en la ciudad.

Fue uno de los primeros restaurantes nipones en abrir en Santiago y hasta hoy mantiene preparaciones fieles a la tradición, en un ambiente completamente tematizado que te transporta directo a la cultura japonesa.

Puedes probar las recomendación del chef su Pulpo Olivo Roll, relleno de pulpo, queso crema y cebollín, envuelto en palta y terminado con un suave toque de salsa de olivo, fresco y elegante en cada bocado.

Además, para quienes prefieren probar de todo, son sus tablas de sushi que van desde las dos hasta las cuatro personas, llegando a tener 74 Piezas que combina sashimi especial, uramaki, nigiris de atún, salmón, albacora y camarón, ideal para compartir y recorrer distintos sabores del mar.

Un lugar auténtico y popular, por lo que te recomendamos realizar una reserva de mesa desde su web.

Los podrás encontrar en Barón Pierre de Coubertin 39, Santiago y funcionan de lunes a sábado | 13:00 a 22:00 hrs.