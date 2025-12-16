Home Viajes "lugares turísticos en chile para probar gastronomía mapuche..."

Lugares turísticos en Chile para probar gastronomía mapuche

Los lugares turísticos en Chile para probar gastronomía mapuche permiten descubrir sabores ancestrales y vivir experiencias culturales únicas. Desde la Araucanía hasta Santiago, cada espacio ofrece una conexión directa con la identidad del pueblo mapuche.

Eduardo Córdova
La gastronomía mapuche es una de las expresiones culturales más ricas de Chile. Basada en productos nativos como el merkén, muday, catutos, piñones de araucaria y carnes ahumadas, esta cocina ancestral se ha convertido en un atractivo turístico en Chile que conecta a los visitantes con la identidad del pueblo originario más numeroso del país.

1. Cocina Mapuche Mapu Lyagl Anita Epulef

Dirección: Camino Internacional, Curarrehue, Región de La Araucanía, Chile.

Un restaurante en plena cordillera que ofrece platos tradicionales como catutos, sopaipillas mapuches y muday. Reconocido por su autenticidad y conexión directa con comunidades locales.

2. Restaurante Peumayen – Comida Chilena Santiago

Dirección: Constitución 136, Providencia, Región Metropolitana, Santiago, Chile.

Espacio que rescata recetas ancestrales de distintos pueblos originarios, incluyendo la cocina mapuche. Su menú incluye pulmay, muñoquín y carnes ahumadas.

3. Fortín Mapuche

Dirección: Calle Martínez de Rozas 145, Panguipulli, Región de Los Ríos, Chile.

Ubicado en la zona lacustre, este restaurante ofrece gastronomía mapuche en un entorno natural privilegiado. Destaca por platos elaborados con productos locales y técnicas tradicionales.

4. Küme Yeal

Dirección: Camino a Llifén, Futrono, Región de Los Ríos, Chile.

Restaurante que combina cocina mapuche con hospitalidad rural. Sus preparaciones incluyen piñones, hierbas nativas y carnes ahumadas.

5. Willimapu

Dirección: Galería La Curtiembre, Persa Víctor Manuel, Calle Víctor Manuel 2240, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

Local en la Galería La Curtiembre del Persa Víctor Manuel, especializado en cocina williche (mapuche austral). Ofrece platos como cancato y catutos, acercando la tradición al público urbano.

