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Manifestación de estudiantes: Vandalizan perímetro del monumento a Baquedano

Según constató Radio Biobío, en el lugar, los manifestantes accedieron a través de una entrada destinada a los trabajadores que realizan labores de mejoramiento en la plaza.

Patricia Schüller Gamboa
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Manifestación de estudiantes: Vandalizan perímetro del monumento a Baquedano

En el marco de las manifestaciones estudiantiles registradas este juevs en el centro de Santiago, un grupo de estudiantes vandalizó el perímetro del Monumento a Baquedano para llegar a la base de la escultura.

Según constató Radio Biobío, en el lugar, los manifestantes accedieron a través de una entrada destinada a los trabajadores que realizan labores de mejoramiento en la plaza.

En un video publicado por la cuenta de X de la Prefectura Central de Carabineros, se observa cómo encapuchados vandalizaron con grafitis y forzaron el acceso del perímetro del monumento.

Metro informó que algunas estaciones volvieron a operar, aunque con accesos controlados. En la Línea 1 se habilitaron Universidad de Chile (ingresos por Serrano y Ahumada), Santa Lucía, Universidad Católica y Baquedano (con accesos de Línea 5). En la Línea 2 funcionan Santa Ana y Cal y Canto, y en la Línea 5 Bellas Artes.

Desde Transporte Informa se reportó que continúan los desvíos en el centro de la capital: Avenida Providencia al poniente se mantiene desviada por Puente del Arzobispo y Avenida Salvador, mientras que Vicuña Mackenna al norte se desvía por Rancagua hacia el oriente.

En contraste, la Alameda fue habilitada en dirección oriente entre Manuel Rodríguez y Diagonal Paraguay, permitiendo el paso de vehículos particulares y buses de Red Movilidad.

Estudiantes realizan marchas en distintos puntos de Santiago: Llegan hasta Baquedano y Metro cierra estaciones
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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