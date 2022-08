Marcel: “Volver al país previo al 18 de octubre no es opción” tras el plebiscito

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó los posibles escenarios después del plebiscito de salida del 4 de septiembre y remarcó la importancia de dar “respuestas concretas”, criticando la idea de volver tanto al escenario pre estallido social como a la de buscar “utopías irrealizables”.



Durante el seminario “Latam: The deep value of responsability” organizado por Moneda Asset Management, Marcel explicó que “la economía chilena hace tiempo que viene perdiendo dinamismo, eso no es para echarle la culpa al pasado, sino que para destacar los desafíos que tenemos hacia adelante”.



El secretario de Estado acusó que en esa pérdida de “dinamismo” está “el fenómeno de la alta desigualdad”, y “el aumento del peso de la clase media en la sociedad, con el grado mayor de exigencia que siempre pone la clase media”.



“Por lo tanto, lo seguro es el cambio, y por lo tanto, persistir en hacer lo mismo no nos va a llevar muy lejos”, consignó el jefe de la billetera fiscal.



En esa línea, pidió “estar conscientes de que la economía se ha vuelto más vulnerable después de la crisis del Covid-19 y de las políticas que se siguieron especialmente en 2021. Son problemas de los cuales nos estamos haciendo cargo, donde hay una agenda de reformas, donde tendremos distintas visiones, pero creo que lo relevante es cuánto podemos contribuir a hacer bien esas reformas cada uno de nosotros”.



“Creo que tenemos que renunciar a dos extremos: la idea de volver al país previo al 18 de octubre de 2019 y tampoco utopías irrealizables. Lo que debemos preocuparnos es buscar respuestas concretas, viables, graduales y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que se van abriendo para la economía chilena, que hace 10 o 15 años no las teníamos ni siquiera en nuestra imaginación”, consignó.



El titular de Hacienda apuntó a que “el valor profundo de la responsabilidad creo que está en preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué es lo que podemos aportar, más que apuntar a qué es lo que le faltó hacer al otro. Y esta va a ser una responsabilidad especialmente importante a partir de la noche del 4 de septiembre”.



Por ello, llamó a “todos los que tenemos responsabilidades públicas, seamos autoridades de gobierno, seamos líderes empresariales, seamos grandes empresarios, seamos líderes sindicales: es imaginarnos qué es lo que podemos hacer por Chile si es que gana la opción distinta de la que nosotros preferimos”.



“Pensar solo en la opción que uno quiere, está bien para quienes lideran las campañas, pero quienes tenemos responsabilidades siempre tenemos que abrir los escenarios, ponernos en distintas situaciones, y tener los planes y la voluntad para actuar en esas circunstancias. Eso es válido no solo para las autoridades, sino también es válido para todos quienes no solamente tenemos responsabilidades frente al país, sino también lo queremos muy profundamente”, enfatizó.