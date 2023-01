Marcelo Díaz: “Mi arribo en Audax es porque es el club que me quiso desde un comienzo”

Este miércoles y tras varias semanas de rumores, fue presentado oficialmente como refuerzo de Audax Italiano el experimentado volante nacional Marcelo Díaz, quien regresó al país luego de una extensa carrera en el extranjeros.

En la instancia, “Carepato” agradeció a los floridanos por abrirle las puertas del equipo, a la vez que evitó referirse a su frustrado arribo a Universidad de Chile, pese a que era el mismo deseo del jugador y parte de la hinchada azul.

En conferencia de prensa, Díaz dejó en claro que “mi arribo en Audax Italiano es porque es el club que me quiso desde un comienzo. Cuando yo llegué al país, dije claramente que venía a disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia y jugar donde me quisieran”.

“Audax empujó muchísimo, y otros equipos quisieron contar conmigo y les agradezco, pero Audax hizo las cosas bastante bien, me dio confianza, hablé con el entrenador, y eso hizo que yo esté estos colores”, complementó el centrocampista.

Respecto a su no llegada al cuadro lacio, el bicampeón de América con la selección chilena apuntó que “no me corresponde hablar (de la U), no es mi club, estoy comprometido con Audax y lo que diga el resto de las personas se quedará en eso, son palabras de otras personas, no tengo por qué meterme en ello”.

En la misma línea, remarcó que “a los hinchas, y lo que ha sucedido, lo he dicho en redes sociales, fue un cierre de capítulo. Por lo mismo, hoy nos hemos centrado acá para hablar de Audax Italiano, que es el club que me ha abierto las puertas para poder jugar y tener un lindo pasar”.