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Maroon 5 anuncia gira por Sudamérica y excluye a Chile: Fans recordaron polémica de Viña 2020

El grupo liderado por Adam Levine confirmó una serie de conciertos en Sudamérica, pero nuestro país no fue incluido en el tour, lo cual revivió la controversia por el recordado show de la banda en el evento viñamarino.

Leonardo Medina
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Maroon 5 anuncia gira por Sudamérica y excluye a Chile: Fans recordaron polémica de Viña 2020

La banda estadounidense, Maroon 5, anunció este jueves su regreso a Sudamérica, para presentarse en diferentes países. Sin embargo, Chile fue excluido de este tour internacional

El grupo ya había anunciado unos conciertos en Brasil y Colombia. Ahora, se sumaron Ecuador, Perú y Argentina, con shows agendados para fines de agosto e inicios de septiembre.

Rápidamente, diferentes usuarios chilenos reaccionaron al anuncio, reviviendo la polémica por el recital que ofreció Adam Levine y compañía en el Festival de Viña del Mar 2020

En esa ocasión, el show fue duramente criticado a nivel transversal, principalmente por la actitud de Levine en la Quinta Vergara. Además, se filtró un video tras bambalinas con insultos del cantante al evento y la ciudad.

Desde ese momento, y cada cierto tiempo, los usuarios nacionales “funan” al vocalista en redes sociales.

Y en esta oportunidad, los internautas reaccionaron a la publicación de la gira con mensajes del tipo “nos vetaron por siempre”, y también adjuntaron distintas imágenes o emoticones alusivos a Chile.

La publicación:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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