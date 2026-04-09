Maroon 5 anuncia gira por Sudamérica y excluye a Chile: Fans recordaron polémica de Viña 2020

La banda estadounidense, Maroon 5, anunció este jueves su regreso a Sudamérica, para presentarse en diferentes países. Sin embargo, Chile fue excluido de este tour internacional.

El grupo ya había anunciado unos conciertos en Brasil y Colombia. Ahora, se sumaron Ecuador, Perú y Argentina, con shows agendados para fines de agosto e inicios de septiembre.

Rápidamente, diferentes usuarios chilenos reaccionaron al anuncio, reviviendo la polémica por el recital que ofreció Adam Levine y compañía en el Festival de Viña del Mar 2020.

En esa ocasión, el show fue duramente criticado a nivel transversal, principalmente por la actitud de Levine en la Quinta Vergara. Además, se filtró un video tras bambalinas con insultos del cantante al evento y la ciudad.

Desde ese momento, y cada cierto tiempo, los usuarios nacionales “funan” al vocalista en redes sociales.

Y en esta oportunidad, los internautas reaccionaron a la publicación de la gira con mensajes del tipo “nos vetaron por siempre”, y también adjuntaron distintas imágenes o emoticones alusivos a Chile.

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