Martín de los Santos envía mensaje desde la clandestinidad: “Se me está impidiendo ejercer mi derecho a defensa efectiva”

Cuando ya cumple cuatro días prófugo de la justicia, Martín de los Santos Lehmann envió un nuevo mensaje desde la clandestinidad, en el extranjero, y realizó exigencia a tribunales.



El asesor inmobiliario, de 32 años, fue reformalizado el lunes por la brutal agresión a un conserje de 70 años en Vitacura y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. A la audiencia compareció por Zoom y hasta ese momento nadie sabía que ya estaba fuera de Chile.



Fue así como se activó una alerta internacional y con el paso de los días se supo que se encontraba en Brasil. No ha querido hablar con la prensa y desde ese país se limitó a enviar escuetos mensajes a algunos medios de comunicación.



En su mensaje enviado al diario La Tercera, De los Santos exigió a la justicia chilena que le permita dar patrocinio a nuevos abogados, luego de la renuncia del anterior, para así poder apelar a la prisión preventiva. Quiere que lo dejen hacer todo este trámite sin ser detenido.



El imputado ya había intentado ingresar de manera virtual el patrocinio, pero el tribunal se lo negó y le respondió que debía hacerlo de manera presencial.



“Hola, quiero dejar constancia de que se me está impidiendo ejercer mi derecho a defensa efectiva al no permitirme patrocinar a mi abogado de manera telemática. Por mi contexto actual, que incluye medidas cautelares vigentes y limitaciones logísticas reales, he solicitado expresamente que se autorice el patrocinio remoto, tal como permite la ley, y no se me ha dado respuesta clara”, manifestó.



“Esta situación vulnera mi derecho al debido proceso y a una defensa adecuada, y queda registrado que no se me está permitiendo ejercer mi defensa con los medios disponibles. Solicito que se tome nota de esta situación y se garantice mi derecho a formalizar el patrocinio de forma telemática, como corresponde”, agregó.



Aseguró que “la imposibilidad técnica” ha sido ajena a su voluntad y que “desde el primer momento” ha tenido “la disposición de colaborar con el tribunal y con el proceso”.



Para cerrar, De los Santos pidió tener “el tiempo necesario para resolver esta situación administrativa”.



Según reportes de prensa, hasta ayer el hombre fue ubicado en el hotel de una playa de Florianópolis. La policía brasileña le estaría siguiendo los pasos, pero estaría a la espera de una “alerta roja” para poder actuar.