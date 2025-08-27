Más de 200 minicentrales están en riesgo: Coordinador amenaza con limitar su operación

Más de 200 minicentrales eléctricas podrían ver reducida su capacidad de inyección de energía al sistema si no cumplen con una serie de exigencias, según un documento del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Según publica El Mercurio, los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) deben entregar antes de este viernes sus planes de protección de tensión y frecuencia, dos mecanismos esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico.

“La no entrega de la información solicitada (…) habilitará al Coordinador a limitar las inyecciones de los PMGD”, advirtió la entidad, remarcando que la falta de antecedentes impediría confirmar los ajustes implementados y podría causar desconexiones indebidas.

Las minicentrales pueden aportar hasta un 20% de la generación de energía en horario diurno, y actualmente existen más de 600 unidades instaladas en el país.

No es la primera vez que el Coordinador solicita esta información: el 15 de abril pidió antecedentes a empresas coordinadas sobre protecciones en centrales renovables variables (solar y eólica), y el 5 de mayo repitió la solicitud específicamente a los PMGD.

La última carta, enviada el 22 de agosto, estuvo dirigida a más de 200 empresas de minicentrales, que en conjunto reúnen cerca de 250 plantas de generación.