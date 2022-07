Matías Dituro: “No siempre puedes estar primero y salir campeón”

Con la derrota frente a Curicó Unido del fin de semana pasado, Universidad Católica se alejó del sueño de conseguir el histórico pentacampeonato en el torneo nacional.

Frente a esto, Matías Dituro, portero argentino de los cruzados, aseguró que si bien no están acostumbrados al duro momento que está viviendo el club, están trabajando para salir de esta mala situación.

“Es normal que un equipo no gane en algún momento, en ninguna parte del mundo hay un equipo que pueda sostenerse ganando constantemente. Es más, años atrás dije que nos mal acostumbramos a que estar punteros era algo normal. No le dimos el valor. Hoy nos damos cuenta que no siempre puedes estar primero, salir campeón, que todos los equipos pueden reforzarse y todos quieren bajarte cuando vienes con éxitos”, reconoció el golero en conferencia de prensa.

“Lo veo como aprendizaje, sabíamos que nos podía tocar pero estamos con un entrenador que es exigente, que quiere pelear cosas importantes y estamos en esa reconstrucción como equipo para ser fuertes y competir de esa manera a corto y mediano plazo. No me gusta el momento, pero seguiremos trabajando para ser más regulares y competitivos”, añadió.

Sobre el duelo de este domingo ante Palestino, el cancerbero sostuvo: “La derrota nos dolió pero ya dimos vuelta la página, tenemos un partido importante y difícil, es un rival directo para pelear puestos internacionales, así que tenemos que hacer bien las cosas para conseguir tres puntos, descontar y acercarnos lo máximo posible a todo el pelotón que está arriba”.

Por último, pese al mal momento del equipo, Dituro dijo estar contento por regresar a la UC tras culminar su préstamo en el Celta de Vigo de España: “Estoy contento por la temporada que pude desarrollar en el Celta, fue un año muy positivo en lo personal. En lo grupal teníamos una expectativa más alta, intentar llegar a copas internacionales, pero logramos con comodidad lo principal, que era mantener la categoría. A nivel individual, me sentí contento y cómodo. Fue una temporada bastante regular”.

“Obviamente a cualquiera le gustaría jugar los desafíos más importantes, pero también estoy contento porque arreglamos un contrato con Católica en el cual dentro de todas las opciones, tomé la decisión de quedarme. Eso es muy importante. Tuve chances de jugar en Europa y Argentina, en otras partes también. Le dimos la prioridad de continuar acá y me pone contento haber elegido. No tengo ninguna espina por no poder continuar allá”, completó.